Linnemann/Pfeiffer: Konjunktur-Lokomotive weiter unter Volldampf

Berlin (ots) - Nicht auf der positiven Entwicklung ausruhenAm heutigen Mittwoch hat die Bundesregierung ihre Projektion derWirtschaftsentwicklung vorgestellt. Für die deutsche Wirtschafterwartet sie ein Wachstum von 2,3 Prozent im Jahr 2018 und von 2,1Prozent im folgenden Jahr. Hierzu erklären der stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann, undder wirtschafts- und energiepolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer:Carsten Linnemann: "Die gute Wirtschaftsprognose sollte unsAnsporn sein, jetzt auch die Zukunftsaufgaben beherzt anzugehen. Beiprognostizierten Stellenzuwächsen und gleichzeitigem Rückgang derArbeitslosenquote besteht kein Grund, weiterhin Milliardenbeträge inder Arbeitslosenversicherung zu horten. Wir erwarten, dass dieBeiträge schnellstmöglich gesenkt werden, und zwar mindestens um dieim Koalitionsvertrag vereinbarten 0,3 Prozentpunkte. Angesichts derguten Konjunktur können wir sogar auf 0,5 Prozentpunkte gehen.Zentrale wirtschaftspolitische Herausforderung ist und bleibt derFachkräftemangel, insbesondere im Mittelstand. Deshalb ist einweiteres wichtiges Ziel, dass wir zu einer Aufwertung der dualenAusbildung und des Meisterbriefs kommen. Gut ausgebildete Fachkräftesind das Fundament unseres Wachstums. Wir werden aber angesichts desdemografischen Wandels auch auf gesteuerte Zuwanderung angewiesensein. Deshalb gehört auch das Fachkräftezuwanderungsgesetz zu denwirtschaftspolitischen Prioritäten."Joachim Pfeiffer: "Die äußerst positive Konjunkturentwicklung darfuns nicht dazu verleiten, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. DieHerausforderungen vor denen wir stehen sind gewaltig. VieleUnternehmen stoßen an ihre Kapazitätsgrenze. Und trotz einesweiterhin starken weltweiten Wirtschaftswachstums, bestehenerhebliche Risiken für die globale Konjunktur: Der Brexit,protektionistische Tendenzen in der Welt oder der gegenwärtigeHandelskonflikt zwischen den USA und China können den Wachstumsmotorschnell abwürgen. Deutschland als führende Exportnation ist inbesonderem Maße auf offene Märkte und freien Handel angewiesen. Dahergilt es, gemeinsam mit anderen Ländern eine Koalition der Willigenfür Freihandel und gegen den zunehmenden Protektionismus in der Welt- aber auch in Europa - zu bilden. Der geplante Umbau derEnergieversorgung ist so auszugestalten, dass Versorgungssicherheit,Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit gleichermaßen gewährleistetsind. Die Formel für die Energiepolitik in dieser Legislaturperiodemuss daher lauten: mehr Markt, mehr Wettbewerb, mehr Europa. Das mussauch das Leitmotiv der geplanten Strukturkommission imBundeswirtschaftsministerium sein. Nationale Alleingänge beimKlimaschutz schaden nicht nur der deutschen Wirtschaft, sondern sindauch klimapolitisch kontraproduktiv. Zudem gilt mit Blick auf dieWeiterentwicklung der EU die Devise: Unterstützung nur gegenReformen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell