Linnemann/Pfeiffer: Entlasten statt Belasten ist Gebot der Stunde

Berlin (ots) - Wettbewerbsfähigkeit sichern und Reformen beherztangehenAm heutigen Mittwoch stellt der Sachverständigenrat derBundesregierung sein Jahresgutachten zur gesamtwirtschaftlichenEntwicklung vor. Der Rat geht von einem Wirtschaftswachstum von 1,6Prozent in diesem und 1,5 Prozent im nächsten Jahr aus. Zuvor hattenauch weitere führende Wirtschaftsinstitute und die Bundesregierungihre Wachstumsprognosen nach unten korrigiert. Hierzu erklären derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, CarstenLinnemann, und der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Joachim Pfeiffer:Carsten Linnemann: "Mit seinen Jahresgutachten liefert derSachverständigenrat wertvolle, unabhängige ökonomische Expertise. Wirsind in der großen Koalition gut beraten, seine Empfehlungen,Mahnungen und auch seine Kritik etwa an der Mietpreisbremse, dem Solioder der Rentenpolitik ernst zu nehmen. Gerade weil sich dieWachstumsaussichten eintrüben, müssen wir dem Ratschlag desSachverständigenrats folgend mehr Reformeifer zeigen und deninternationalen Steuerwettbewerb annehmen. Wenig souverän ist es, demRat die fachliche Eignung oder Redlichkeit abzusprechen, nur weil erpolitische Entscheidungen kritisch bewertet. Das gehört zu seinenAufgaben."Joachim Pfeiffer: "Die Konjunkturprognosen der letzten Monatezeigen, dass die außenwirtschaftlichen Risiken nicht spurlos anDeutschland vorüberziehen. Der Brexit, zunehmende protektionistischeund populistische Bewegungen in der Welt sowie geopolitischeKonflikte drohen zu Wachstumsbremsen zu werden. Deutschland mussseine Rolle als Stabilitätsanker der EU einnehmen und gleichzeitigbeherzt die eigenen Aufgaben angehen, wie zum Beispiel denFachkräftemangel, die steigenden Energiepreise oder die schleppendeDigitalisierung. Das Gebot der Stunde lautet: Entlasten stattbelasten! Dazu gilt es, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschenWirtschaft zu verbessern. Insbesondere muss Deutschland sich deminternationalen Steuerwettbewerb stellen, wie von denWirtschaftsweisen empfohlen."