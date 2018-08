Linnemann/Pfeiffer: Bundeswirtschaftsminister Altmaier setzt mit Aktionsplan Stromnetz den richtigen Schwerpunkt in der Energiepolitik

Berlin (ots) - Stromnetzausbau bestimmt das Tempo desErneuerbaren-AusbausBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat am heutigen Dienstagden "Aktionsplan Stromnetz" präsentiert. Hierzu erklären derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, CarstenLinnemann, und der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher,Joachim Pfeiffer:Carsten Linnemann: "Es ist völlig richtig, dassBundeswirtschaftsminister Altmaier den Ausbau und die Modernisierungder Stromnetze zur Chefsache macht. Der Netzausbau bestimmt letztlichdas Tempo des Erneuerbaren-Ausbaus. Wenn Erneuerbaren-Strom aus demNorden des Landes wegen fehlender Stromtrassen nicht in die großenVerbraucherzentren im Südwesten gelangen kann, die momentan noch zueinem guten Teil mit Strom aus Kernkraftwerken versorgt werden, wirdletztlich die Energiewende insgesamt gefährdet. Die ländlichenRegionen, in denen der Ausbau der Erneuerbaren stattfindet, sind ebennicht diejenigen Regionen, die große Strommengen absorbieren können.Wir brauchen neue Höchstspannungsleitungen, um Erzeugung undVerbrauch zusammenzubringen.Wir müssen auch bei der Förderung der Erneuerbaren viel stärkerauf die Netzsituation eingehen. Die bisherigen Instrumente zurNetzverträglichkeit der Erneuerbaren wie beispielsweise diesogenannten Netzausbaugebiete und die Verteilernetzkomponente sindbei ehrlicher Betrachtung vor allem viel Bürokratie mit wenigEffekt."Joachim Pfeiffer: "Es gilt, die kommenden Ausschreibungen bei denerneuerbaren Energien so auszugestalten, dass die Netz- undSystemintegration gelingt. Es darf nicht mehr passieren, dassbeispielsweise neu errichtete Windräder wegen fehlender Leitungen zumAbtransport des Stroms stillstehen, und trotzdem teuer auf Kosten derStromverbraucher vergütet werden. Deswegen bedarf es innovativerAnsätze gegenüber der heutigen, auf bloßen Zubau von Leistungausgerichteten Praxis. Zudem gilt es, auch die Bundesländer beimThema Stromnetze viel stärker in die Pflicht zu nehmen. Die Länderhinken bei einigen Projekten um Jahre hinterher. Von 1.800 Kilometernsogenannten EnLAG-Projekten in Länderverantwortung sind erst 800Kilometer realisiert. Man kann aber nicht vom Bund mehr Erneuerbarefordern, ohne gleichzeitig beim Stromleitungsbau der eigenenVerantwortung gerecht zu werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell