Linnemann/Nüßlein: Akzeptanzfragen bei der Windkraft an Land jetzt angehen

Berlin (ots) - Die Koalitionsfraktionen haben sich auf einGesamtpaket zu den im Koalitionsvertrag vereinbartenSonderausschreibungen für Windenergie an Land und Fotovoltaikgeeinigt. Dazu erklären die stellvertretenden Vorsitzenden derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann und Georg Nüßlein:"Wir haben ein gutes Gesamtpaket geschnürt. DieSonderausschreibungen für Wind an Land und PV kommen in den Jahren2019-2021. Gleichzeitig haben wir technologieübergreifendeInnovationsausschreibungen vereinbart, um neue Förderbedingungenauszuprobieren, die zu mehr Netz- und Systemdienlichkeit und mehrWettbewerb bei den erneuerbaren Energien führen sollen. Was sich inden Innovationsausschreibungen bewährt, wollen wir auf dieallgemeinen Ausschreibungen übertragen.Entscheidend ist für uns zudem, dass wir wieder zu mehr Akzeptanzbei der Windkraft an Land kommen. Deshalb werden wir zum einen ab2020 für eine bedarfsgerechte Nachtbeleuchtung bei Windkraftanlagensorgen. Zum anderen werden wir in einer Arbeitsgruppe unterBeteiligung der Bundesländer über Mindestabstände, Höhenbegrenzungen,monetäre Beteiligung von Kommunen und Veränderung vonPlanungsverfahren sprechen. Auf dieser Grundlage entscheiden wir imHerbst 2019 im Paket über konkrete Akzeptanzmaßnahmen und überFörderbedingungen sowie die weiteren Ausbaupfade bis 2030, um das imKoalitionsvertrag angestrebte Erneuerbaren-Ziel von 65 Prozent zuerreichen.Mit dem Gesetzgebungsvorhaben wird auch der Kompromiss derBundesregierung mit der EU-Kommission zur Förderung von KWK-Anlagenumgesetzt. Damit wird Planungssicherheit sowohl für dieAnlagenbetreiber als auch für die Anlagenhersteller geschaffen."