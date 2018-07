Linnemann: Höchste Zeit, den Gesprächsfaden zwischen den USA und der EU wieder aufzunehmen

Berlin (ots) - Reise von EU-Kommissionspräsident Juncker istrichtiger SchrittEU-Kommissionspräsident Juncker will am heutigen Mittwoch, 25.Juli 2018, US-Präsident Trump zu einem Gespräch in Washingtontreffen. Hierzu erklären der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann, und der wirtschafts-und energiepolitische Sprecher, Joachim Pfeiffer:Carsten Linnemann: "Ich begrüße es sehr, dass KommissionspräsidentJuncker heute US-Präsident Trump im Weißen Haus trifft. Wir dürfen inder jetzigen Situation nichts unversucht lassen, um dieHandelsbeziehungen zu den USA wieder zu verbessern. Präsident Junckerhat gute Argumente dafür, dass ein Handelskonflikt mit der EUletztlich der US-amerikanischen Wirtschaft massiv schadet. Die USAhaben im letzten Jahr mit der EU einen Leistungsbilanzüberschuss von14 Milliarden US-Dollar erzielt, vor allem durch den Export vonDienstleistungen und durch Einkünfte amerikanischer Bürger undUnternehmen in Europa. Mit China lagen die USA hingegen knapp 360Milliarden US-Dollar im Minus."Joachim Pfeiffer: "Präsident Juncker hat unsere vollsteUnterstützung, in Washington nach Möglichkeiten zu suchen, wie sichder Handelskonflikt doch noch entschärfen lässt. Es geht dabei ummehr als den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Wir wolleneine dauerhaft stabile transatlantische Partnerschaft, die ja aucheine Wertegemeinschaft ist.Darüber hinaus gilt es nun, gemeinsam global mit allen Partnernguten Willens eine 'Koalition der Willigen' für den Freihandel zubilden. So sollten die Freihandelsabkommen mit Japan, Neuseeland,Australien Mexico und Mercosur schnell zum Abschluss gebracht und dasCETA-Abkommen mit Kanada schnellstmöglich ratifiziert werden. Wenn imMoment multilaterale Abkommen innerhalb der Welthandelsorganisation(WTO) schwierig umzusetzen sind, dann muss die Europäische Union neueplurilaterale Abkommen mit anderen WTO-Mitgliedern anstreben und soschnell wie möglich realisieren. So können WTO-Staaten untereinanderweiterhin Vereinbarungen treffen. Plurilaterale Ansätze bieten dieChance, die derzeitige Blockade der WTO verträglich aufzulösen. Indemzum Beispiel im Automobilsektor gemeinsam von mehreren Staaten Zölleabgesenkt oder sogar auf Null reduziert werden können. Das wäre dierichtige Antwort der Europäischen Union und ein Gegengewicht zu denweltweit um sich greifenden protektionistischen Tendenzen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell