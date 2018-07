Linnemann: Arbeitnehmer und Arbeitgeber zügig entlasten

Berlin (ots) - Senkung von mindestens 0,6 Prozentpunkten beimBeitrag zur Arbeitslosenversicherung ist überfälligDie Arbeitslosenversicherung verfügt über hohe Rücklagen. Hierzuerklärt der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann:"Volker Kauder hat Recht: Mittlerweile ist das Finanzpolster derArbeitslosenversicherung so stark angewachsen, dass eineBeitragssenkung von mindestens 0,6 Prozentpunkten nicht nur geboten,sondern überfällig ist. Seit Jahren häuft der Staat hier eineRücklage an, die in keinem Verhältnis zu dem steht, was Arbeitnehmerund Arbeitgeber in unserem Land leisten. Es ist an der Zeit, ihnenetwas vom selbst erarbeiteten Geld zurückzugeben.Ich hoffe, jetzt kommt der Ball endlich ins Rollen. Denn Fakt ist:Die Rücklagen der Arbeitslosenversicherung würden auch nach einersolchen Maßnahme auf hohem Niveau verbleiben. Von einem solchenSchritt würden auch all jene Beschäftigten profitieren, die wegenihres geringen Einkommens kaum oder gar keine Steuern zahlen. Werbislang nur davon geredet hat, Geringverdiener besserzustellen undgerechter behandeln zu wollen, der hat jetzt die Chance dazu."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell