Linksys kündigt den ersten wirklichen Gaming Router an, der Gamern mit 77 % niedrigeren Peak Ping-Zeiten zur Reduzierung von Verzögerungen hilft, dominant zu sein

Der neue leistungsstarke Linksys WRT32X Gaming Router verwendetdie Killer Networking Prioritization Engine zur Optimierung desGaming-Erlebnisses der Nutzer von PCs, die mit Killer ausgestattetsindDie neue Firmware und GUI wurden speziell für die Steuerung vonGaming-Verkehr entwickeltPlaya Vista, Kalifornien, und Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Linksys (http://www.linksys.com/)®, ein Marktführer bei Lösungen fürHeim- und für Unternehmensnetzwerke, sowie Rivet Networks(http://www.killernetworking.com/), der Hersteller der preisgekröntenhochleistungsfähigen Killer(TM) Networking Produktlinie für Desktop-und Notebook-PCs, gaben heute auf der Gamescom(http://www.gamescom-cologne.com/gamescom/index-9.php) in Köln,Deutschland, die baldige Verfügbarkeit des neuen Linksys WRT(TM)Gaming Edition Routers, des WRT32X(http://www.linksys.com/us/wrt32x-gaming-router/), bekannt. Im Rahmendieser bisher einmalige Kooperation arbeiteten Linksys und RivetNetworks zusammen und integrierten die Killer Prioritization Engine(KPE), um ernsthaften Online-Gamern den einzigen, fürHochgeschwindigkeits-Gaming optimierten Router für Nutzer vonGaming-PCs bereitzustellen, die mit Killer ausgestattet sind. Die KPEoptimiert den Verkehr und stellt mit niedriger Latenz und wenigerVerzögerungen sicher, dass Gaming, Audio und Video auf PCs, die mitKiller ausgestattet sind, schnell und reibungslos funktionieren.Gleichzeitig steuert sie den anderen Online-Verkehr zuhause, damitandere Geräte und Aktivitäten nicht beeinträchtigt werden. Die neueFirmware und grafische Benutzeroberfläche (GUI) wurden von Grund aufmit dem Fokus auf Überwachung und Steuerung desGaming-Netzwerkverkehrs entwickelt. Der Linksys WRT32X kann ab heutevorbestellt werden und der Beginn der Auslieferung ist im September2017 geplant.Die interaktive Multikanal-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/7650553-linksys-wrt-32x-gaming-router/Man geht davon aus, dass der weltweite Gaming-Markt mit seinenmehr als 2,2 Milliarden Gamern in diesem Jahr Umsätze in der Höhe von$ 109 Milliarden erwirtschaften wird. Davon sind gemäß dem GlobalGaming Market Report (https://newzoo.com/solutions/standard/market-forecasts/global-games-market-report/) von Newszoo 27 % den PC-Gamernund 31 % den Console-Gamern zuzurechnen, die zusammen also 58 %ausmachen. "Ernsthafte Gamer geben Geld für das Spielen aus underwarten eine Technologie, die ihnen nennenswerte Vorteile bietet,damit sie ihre Gegner schlagen können", sagte Vince La Duca, GlobalProduct Manager von Linksys. " Der Linksys WRT32X verfügt über einenVorteil, den kein anderer Router hat, nämlich die KillerPrioritization Engine. Wenn der Router mit einem PC gepaart wird, dermit Killer ausgestattet ist, z. B. von Herstellern wie Alienware®,Gigabyte®, MSI® oder Razer® und anderen, stellt er eineleistungsstarke, durchgehende Verbindung her, die dem Gaming-VerkehrVorrang gibt. Dies reduziert die Peak Ping-Zeiten um bis zu 77 %*.Damit sind gegenüber Gegnern, die herkömmliche, "sogenannte"Gaming-Router verwenden, schnellere Abschüsse möglich und man besitzteinen erkennbaren Vorteil."La Duca fuhr fort: "Bei einer Studie, wie Gaming-Enthusiasten ihreInternetverbindung und die Netzwerktechnologie zuhause verwenden,fanden wir sogenannte "Gaming-Router". Nachdem wir uns diese genauerangesehen hatten, stellten sie sich als ganz normaleEndverbraucher-Router mit einigen visuellen Akzenten undintelligentem Marketing heraus, die als "Gamer-Köder" dienten, aberkeine wirkliche technische Substanz hatten oder Innovation boten.Dies brachte uns dazu, einen wirklichen, auf Gaming ausgerichtetenRouter zu entwickeln, der das bestmögliche Netzwerkerlebnis fürOnline-Gaming mit niedriger Latenz und höchster Geschwindigkeitbietet. Der WRT32X verwendet unternehmensfähige Hardware-DNA, wie siein den WRT Routern eingesetzt wird, aber der WRT32X besitzt sowohlaus optischer als auch aus Firmware/Software-Perspektive einevollkommen eigenständige Persönlichkeit. Die neue Stealth-Aufmachungdeutete klar darauf hin, dass es sich nicht um den üblichen WRTRouter handelt, sondern um WRT als leistungsstarke Netzwerkplattform,die für die Bereitstellung des besten Online-Gaming-Erlebnissesentwickelt wurde.""Die Integration der Killer Networking-Technologie in den WRT32Xist ein enormer Gewinn für Gamer"; sagte Bob Grim, Vice President ofMarketing and Business Development von Rivet Networks. "Zum erstenMal steht Gamern damit ein Router zur Verfügung, der speziell für dieArbeit mit PCs entwickelt wurde, die mit Killer ausgestattet sind,und der wichtigen Gaming-Netzwerkverkehr identifiziert undpriorisiert, um sicherzustellen, dass das Online-Gaming-Erlebnisschnell und reibungslos ist, unabhängig davon, was sonst noch imHeimnetzwerk abläuft."Die Killer Prioritization Engine (KPE)Der WRT32X verwendet die Killer Prioritization Engine (KPE) umfestzustellen, welche Geräte an den Router angeschlossen und mit derKiller Networking Hardware ausgestattet sind und diese verwenden.Diese Hardware findet man in Gaming- und leistungsstarken PCs sowieMotherboards von Unternehmen wie Dell® (sowohl Alienware- als auchXPS-Modelle), Gigabyte, MSI oder Razer ebenso wie von Acer®, Lenovo®und anderen.Die KPE arbeitet mit Computern zusammen, die mit Killerausgestattet sind, und gibt wichtigem Gaming- undVideonetworking-Verkehr zuhause den Vorrang vor anderen Geräten. Wennein Nutzer ein Spiel beginnt, kommuniziert die Killer-Hardware aufdem PC mit dem Router und instruiert den Router, die Gaming-Paketebesonders und mit hoher Priorität zu behandeln. Wenn das Netzwerk vonanderen Nutzern stark belastet wird, kann der WRT32X trotzdemschnelles und reibungsloses Spielen sicherstellen, denn er gibt demKiller-Spielverkehr zuhause den Vorzug vor anderem Verkehr. Umgekehrtteilt der PC dem Router mit, wenn eine weniger wichtige Aktivitätstattfindet (wie z. B. ein Download), damit der Router dasInterneterlebnis der anderen Nutzer zuhause nicht durch den Downloadbeeinträchtigt.Da die Netzwerkprioritäten auf PCs, die mit Killer ausgestattetsind, flexibel gestaltbar sind, kann die KPE auf dem WRT32X diesenPrioritäten Rechnung tragen. Wenn der Nutzer das Killer ControlCenter z. B. so konfiguriert, dass das Streamen von Videos diehöchste Priorität hat, wird der WRT32X diese Pakete bevorzugtbehandeln und sicherstellen, dass nichts diese Videonetzwerkpaketewährend des Streamings zuhause verlangsamt.Die eigens entwickelte Firmware und grafische Benutzeroberfläche(GUI)Gamer werden die neue, eigens für den WRT32X entwickelte Firmwareund GUI begrüßen. Diese Firmware ist auf keinem anderen Routerverfügbar. Die GUI wird für die Darstellung wichtigerNetzwerkeinstellungen für das Gaming verwendet, sie bietetStatistiken über die Netzwerkauslastung und verfügt über ein Design,das Gamer anspricht und gleichzeitig zum kantigen Design derWRT-Hardware passt. Die neue GUI besitzt ein einheitlichesreaktionsschnelles Design für Desktops, Tablets und mobile Geräte.Nutzer von PCs, die mit Killer ausgestattet sind, finden auf demPC jetzt auch ein "Router"-Tab auf der Killer Control Center App,wenn der WRT32X angeschlossen ist. Damit wird der Zugriff auf dieKPE-Bedienelemente von Einstellungen einfacher, ohne dass man die GUIdes Routers starten muss, wenn man spielt.Unternehmenstaugliche Linksys WRT32X HardwareDer WRT32X WiFi Gaming Router erhielt auf der CES 2017 denInnovationspreis und baut auf unternehmenstauglicher Hardware auf:1,8 GHz Dual-Core ARM CPU, 802.11ac Wave 2 Dualband 3x3 Funksender,256 MB Flash und 512 MB DDR3 Speicher sowie 5-Port Gigabit EthernetSchalter der SOHO-Klasse mit TCAM. Als Software verwendet dieKern-Firmware-Ebene die neueste stabile Linux Kernel-Version für eineoptimierte und leichte Code-Basis mit geringer Latenz alsSchwerpunkt. Das Erfolgsgeheimnis und die wichtigste Innovation sindjedoch die Integration der Killer Prioritization Engine.Hauptvorteile des WRT32X:- Ein WiFi-Router, der ausschließlich für Gaming entwickelt wurde,priorisiert zuallererst das Gaming-Netzwerk und bietet seinenNutzern daher einen Vorsprung- Die Synchronisierung mit PCs, die mit Killer ausgestattet sind,gibt dem Gaming-Verkehr auf verdrahteten und WiFi-Verbindungen denVorrang- Die Prioritization Engine powered by Killer Networking bietet biszu 77 % Reduzierung des Peak Ping und damit schnellereAntwortzeiten- Der extrem schnelle 1,8 GHz Dual-Core Prozessor stellt simultaneHochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung sicher- Die maßgeschneiderte Gaming-Benutzeroberfläche und Firmware sindspeziell auf Online-Gaming-Verkehr abgestimmt- Exklusive Optimierung für Killer Networking Gaming-Clients, die aufden Computern von Alienware, Gigabyte, MSI, Razer und weiteren zufinden sindTechnische Produktspezifikationen:- WiFi-Technologie: AC3200 MU-MIMO- Netzwerkstandards: 802.11a/g, 802.11n, 802.11ac- WiFi-Geschwindigkeit: AC3200 (N600 + AC2600) ?- WiFi-Bänder: 2,4 und 5 GHz (simultanes Dualband)- DFS zertifiziert für den Betrieb in ungestörtem DFS Kanalbereich.- 5-Port, professionelle Gigabit Ethernet Ports: 1x Gigabit WAN Port,4x Gigabit LAN Ports- Weitere: ein (1) USB 3.0 Port, ein (1) Combo eSATA/USB 2.0 Port,Netzanschluss- Antennen: 4x externe, abnehmbare Dualband-Antennen- Prozessor: 1,8 GHz Dual-Core- Speicher: 512 MB DDR3 RAM / 256 MB Flash- Drahtlosverschlüsselung: WPA2 Personal- VPN Unterstützung: PPTP IPSec Pass Through- Speicherdatei Systemunterstützung: FAT, NTFS und HFS+- Browserbasierter Aufbau und individuelle grafischeBenutzeroberfläche- Open Source für OpenWrt vorbereitetDer WRT32X wird in dieser Woche auf der Gamescom(http://www.gamescom-cologne.com/gamescom/index-9.php) in Köln,Deutschland, am Stand von Linksys - Halle 5, Stand D042 ausgestellt.Preise und VerfügbarkeitDer neue Linksys WRT32X Wi-Fi Gaming Router kann ab heute beiAmazon, BestBuy.com und Linksys.com vorbestellt werden. Mit derAuslieferung wird voraussichtlich am 21. September 2017 begonnen. DerWRT32X wird im September an führende Einzelhändler, wie Best Buy,B&H, Fry's, Micro Center, New Egg und Target mit dem empfohlenenEinzelhandelspreis (MSRP) von $ 299,99 USD ausgeliefert.Über Rivet NetworksRivet Networks ist ein Technologie- und Produktunternehmen, dassich auf die Entwicklung des bestmöglichen Netzwerkerlebnisseskonzentriert. Rivet bietet eine Mischung aus Hardware-, Software- undcloudbasierten Technologien für die Bereitstellung von Lösungen an,die sowohl leitungsstark als auch intuitiv sind. Mit seinerKiller(TM) Netzwerkproduktlinie stellt Rivet Networks sowohl Gamernals auch anspruchsvollen Nutzern beispiellose Geschwindigkeit,Intelligenz und Kontrolle bereit. Weitere Informationen über dieTechnologien der Marke Killer erhalten Sie bei einem Besuch vonwww.killernetworking.com.Über LinksysDie Marke Linksys ist mit ihren führenden Innovations- undEngineering-Strategien sowie der besten Technologie, dem bestenDesign und dem besten Kundendienst in ihrer Klasse seit ihrerGründung im Jahr 1988 ein Vorreiter bei Drahtloskonnektivität.Linksys ermöglicht Menschen vernetztes Leben zuhause, bei der Arbeitund unterwegs, und vereinfacht mit seinen preisgekrönten Produktensowohl die Haussteuerung, Unterhaltung und Sicherheit als auch denInternetzugang mithilfe innovativer Funktionen und eines wachsendenÖkosystems an Anwendungen und Partnern. Weitere Informationen findenSie unter linksys.com (http://www.linksys.com/), geben Sie uns Ihr"Gefällt uns" auf Facebook (https://www.facebook.com/linksys), folgenSie uns auf Twitter (http://www.twitter.com/linksys) oder sehen Siesich uns auf YouTube (http://www.youtube.com/linksys) an.*Killer reduziert bei der Verwendung der Killer PrioritizationEngine auf dem WRT32X und eines PCs, der mit Killer ausgestattet ist,sowie mit einer Internetverbindung von 10 Megabit pro Sekunde (Mbps)Download- / 2 Mbps Upload-Geschwindigkeit, die von mehreren Gerätenauf der 10 Mbps-Verbindung benutzt wird, den anhand der Reduzierungder Peak Ping-Rate von 74 Millisekunden (ms) auf 17 ms berechnetenPeak Ping um 77 %.? Die Standardübertragungsraten 450 Mbps oder 2600 Mbps (für 5GHz), 600 Mbps (für 2,4 GHz) und 54 Mbps sind physikalischeDatenraten. Der tatsächliche Datendurchsatz wird niedriger sein undkann vom Mix der verwendeten Drahtlosprodukte und externen Faktorenabhängen. Die maximale Leistung wurde gemäß den Spezifikationen desIEEE Standards 802.11 ermittelt. Die tatsächliche Leistung kannabweichen, unter anderem aufgrund niedrigerer Kapazität desDrahtlosnetzwerkes, der Datendurchsatzrate, Reichweite und Abdeckung.Die Leistung hängt von zahlreichen Faktoren, Bedingungen undVariablen ab, darunter die verwendeten Produkte, Interferenz undandere widrige Bedingungen. Um die höchste Leistung zu erzielen, mussder Router mit einem kompatiblen AC2600 Drahtlosgerät verwendetwerden. Die Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.Für die Internetverbindung dieser Router und anderer vernetzterComputer und Geräte ist ein aktives, vom Kunden zu erwerbendesBreitbandkonto eines Internet-Dienstanbieters erforderlich. BestimmteGeräte können zusätzliche Drahtlosadapter oder ein Ethernet-Kabel fürdie Verbindung mit diesen Routern benötigen. Unter Umständen ist eineSoftware/Firmware-Aktualisierung erforderlich, die vonlinksys.com/support heruntergeladen werden kann.© 2017 Belkin International, Inc. und/oder seineTochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.LINKSYS, WRT sowie zahlreiche Produktnahmen und Logos sindWarenzeichen der Belkin Unternehmensgruppe Alle genanntenHandelsmarken von Dritten sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161012/428239LOGOPressekontakt:Karen SohlDirector Global Communications - LinksysKaren.sohl@belkin.com714 658-7330 (Mobiltelefon)Original-Content von: Linksys, übermittelt durch news aktuell