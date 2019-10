Linksys bringt die erste Mesh-WLAN-Technologie mit Bewegungssensor auf den Markt

Der Geschäftsbereich Connected Home stellt Linksys Aware vor, einabsolut neues Software-Abonnement, das auf renommierter Smart HomeInnovation aufbautLos Angeles (ots/PRNewswire) - Linksys, der GeschäftsbereichConnected Home innerhalb des neu fusionierten Unternehmens BelkinInternational und Foxconn Interconnect Technology (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=144014067&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D3009236740%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fit-foxconn.com%252F%26a%3DFoxconn%2BInterconnect%2BTechnology&a=Foxconn+Interconnect+Technology) (FIT), meldeteheute die Veröffentlichung von Linksys Aware, ein einzigartigerAbonnementdienst innerhalb der Linksys Smart WiFi App im Apple AppStore (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=1051961166&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D13319790%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapps.apple.com%252Fus%252Fapp%252Flinksys%252Fid533516503%26a%3DApple%2BApp%2BStore&a=Apple+App+Store) und bei Google Play (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=3678152197&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D774036135%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fplay.google.com%252Fstore%252Fapps%252Fdetails%253Fid%253Dcom.cisco.connect.cloud%26a%3DGoogle%2BPlay&a=Google+Play), der Bewegungen inMesh-WLAN-Umgebungen erkennt.Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/English/8441051-linksys-aware-motion-sensing-mesh-wifi/Linksys Aware wird zunächst auf allen Linksys-Routern VelopTri-Band AC2200 (1er-Pack (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=1973658105&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D4009444290%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linksys.com%252Fus%252Fp%252FP-WHW0301%252F%26a%3Done-pack&a=1er-Pack),2er-Pack (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=3645544322&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D3413023823%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linksys.com%252Fus%252Fp%252FP-WHW0302%252F%26a%3Dtwo-pack&a=2er-Pack), 3er-Pack (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=2228468815&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D3606138177%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linksys.com%252Fus%252Fp%252FP-WHW0303%252F%26a%3Dthree-pack&a=3er-Pack)) erhältlich sein und nutzt dasbestehende Intelligent MeshTM WLAN-Netzwerk von Velop, um Bewegungenohne den Einsatz von Kameras oder zusätzlicher Hardware zu erfassen,um Privatsphäre und Komfort ein einem gesamten Wohnbereich zugewährleisten und ein bereits intelligentes Zuhause so noch vielintelligenter zu gestalten."Die Bewegungssensorik in Mesh-WLAN hat ein unglaublichesPotenzial, die Art und Weise zu verändern, wie die breiteÖffentlichkeit die Funktionen ihrer Router nutzt", sagt MatthewKeasler, Produktmanager für Linksys Aware. "Der Router wird nichtmehr nur ein Gerät sein, das den Internetzugang in einem Hausermöglicht, sondern das Zahnrad, das das Smart Home steuert. Da essich bei Linksys um eine Marktneuheit handelt, erwarten wir, dass wireine wichtige Rolle bei dieser Revolution übernehmen werden."Linksys Aware erkennt Aktivitäten über WLAN-Signale und sendetüber die Linksys App "Bewegungsalarme" an den Benutzer, wennAktivitäten stattgefunden haben. Benutzer können "Bewegungsalarme"aktivieren, deaktivieren oder einschalten, die Häufigkeit derBenachrichtigungen von ihrem Handy aus steuern und sogar dieBewegungsempfindlichkeit im Haus anpassen, um eine zusätzlicheSchutzebene zu gewährleisten und Fehlalarme zu vermeiden.Die Software erfasst auch Bewegungen im ganzen Haus, was bei derFernpflege von älteren Menschen helfen kann, während sie dem Benutzergleichzeitig eine große Sicherheit bietet. Linksys Aware lieferthistorische Daten für bis zu 60 Tage und kann stündlich, täglich undwöchentlich angesehen werden, um aussagekräftige Erkenntnisse zugewinnen.Linksys Aware ergänzt Linksys Shield (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=757113851&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D1202875340%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linksys.com%252Fus%252Flinksys-shield%252F%26a%3DLinksys%2BShield&a=Linksys+Shield) im Abonnementsoftware-Portfolio desUnternehmens, das für Velop Tri-Band-Anwender verfügbar ist. LinksysShield wurde Anfang dieses Jahres vorgestellt und ermöglicht esEltern, unerwünschte Inhalte zu blockieren und eine zusätzlichedigitale Schutzebene für ihre angeschlossenen Geräte und ihre Kinderbereitzustellen.Nach der Einführung auf dem Velop Tri-Band wird Linksys Aware ineinem schrittweisen Ansatz auf anderen anwendbaren LinksysMesh-WLAN-Routern implementiert, die allesamt das Mesh-WLAN-Netzwerkfür zu Hause flexibler und skalierbarer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=1707741135&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D4044989592%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linksys.com%252Fus%252Fr%252Fresource-center%252Fidc-consumer-infobrief%252F%26a%3Dflexible%2Band%2Bscalable&a=flexibler+und+skalierbarer) gestalten.BILDER IN HOHER AUFLÖSUNGhttps://tinyurl.com/y2mokt6uVERFÜGBARKEITFür Velop Tri-Band-Anwender in den meisten Ländern der Welt; abheute über Firmware und App-Update im Apple App Store (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=1051961166&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D13319790%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapps.apple.com%252Fus%252Fapp%252Flinksys%252Fid533516503%26a%3DApple%2BApp%2BStore&a=Apple+App+Store) und bei GooglePlay (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=3678152197&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D774036135%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fplay.google.com%252Fstore%252Fapps%252Fdetails%253Fid%253Dcom.cisco.connect.cloud%26a%3DGoogle%2BPlay&a=Google+Play) erhältlich.PREISLinksys Aware ist für die ersten 90 Tage kostenlos. Nach denersten 90 Tagen kostet das Abonnement 2,99 USD pro Monat oder ist alsJahresabonnement für 24,99 USD erhältlich. Es ist ab heute überFirmware und App-Update verfügbar.Informationen zu Belkin InternationalIm Jahr 2018 fusionierte die Foxconn Interconnect Technology (FIT)mit Belkin International (Belkin® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=1033520918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D316696993%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.belkin.com%252Fus%252F%26a%3DBelkin%25C2%25AE&a=Belkin%C2%AE),Linksys® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=3937798490&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D1970131249%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.linksys.com%252Fus%26a%3DLinksys%25C2%25AE&a=Linksys%C2%AE), Wemo® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=3723103592&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D2056159707%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wemo.com%252F%26a%3DWemo%25C2%25AE&a=Wemo%C2%AE),Phyn® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592818-1&h=2227583618&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592818-2%26h%3D547811051%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.phyn.com%252F%26a%3DPhyn%25C2%25AE&a=Phyn%C2%AE)) zu einem weltweit führenden Anbieter vonUnterhaltungselektronik. Heute ist diese Gruppe führend in der Verbindung von Menschen mit Technologien zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs innerhalb der Märkte für Zubehör ("Connected Things" - Marke Belkin) und Smart Home ("Connected Home" - Marken Linksys, Wemo und Phyn).