Osnabrück (ots) - Linkspartei mobilisiert gegen bevorstehendes Großmanöver"Defender 2020"Verteidigungspolitischer Sprecher Pflüger: "Nato übt mit klimafeindlicherMaterialschlacht Aufmarsch gegen Russland" - Aus "Fridays for Future" nichtsgelerntOsnabrück. Die Linken im Bundestag machen gegen die in diesem Frühjahrbevorstehende Übung zur Verlegung Zehntausender US-Soldaten einschließlichKampfgerät quer durch Europa nach Polen und ins Baltikum mobil. "Das GroßmanöverDefender 2020 ist gefährliches Säbelrasseln, es ist kein Beitrag, dieBeziehungen zwischen Russland und der Nato zu verbessern", sagte Tobias Pflüger,verteidigungspolitischer Sprecher der Linken im Bundestag, der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Pflüger mahnte: "Hier wird ganz konkret Krieg geübt, dermilitärische Aufmarsch gegen Russland: 20.000 US-Soldaten sollen an dierussische Grenze verlegt werden. Deutschland fungiert dabei als zentraleDrehscheibe. Die Bundesregierung muss ihre Gewehr-bei-Fuß-Politik sofortbeenden."Weiter sagte Pflüger der "NOZ": "Ein Großmanöver mit insgesamt 37.000 Soldatenpasst im Übrigen nicht in die heutige Zeit: Defender 2020 wird auch eineklimafeindliche Materialschlacht. Die Truppentransporte sind eine unnötigeBelastung für Straßen und Schienennetz, die die Bürgerinnen und Bürger spürenwerden. Wer so mit der Umwelt umgeht und Ressourcen verschwendet, hat ausFridays for Future nichts gelernt. Das Militär hat hier offensichtlichgewaltigen Lernbedarf."Pflüger betonte: "Wir brauchen keine Großmanöver vom Typ Defender 2020, sonderneine Rückkehr zu Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa. US-Präsident Trumphat mit der Aufkündigung des INF-Vertrages schon schweren Schaden angerichtet.Defender 2020 ist der nächste Schlag gegen die Rüstungskontrolle in Europa."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4490982OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell