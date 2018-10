Linksfraktionschef kritisiert Nato-Großmanöver

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat das am Donnerstag beginnende Nato-Großmanöver scharf kritisiert. "Es ist aberwitzig, gefährlich und provokant gegenüber Russland, im gegenwärtigen Klima das größte Nato-Manöver seit 30 Jahren in Norwegen zu starten", sagte der Linken-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Kriegsgefahr sei so hoch wie lange nicht.

"Der US-Präsident droht mit nuklearer Aufrüstung gegenüber Russland und China und kündigt Verträge zur nuklearen Abrüstung auf." Das sei "Wahnsinn", sagte Bartsch. Die Nato bezeichnete er als "ein Relikt aus dem Kalten Krieg". Die Allianz sei "den derzeitigen Entwicklungen offensichtlich nicht gewachsen", sagte der Fraktionschef der Zeitung.

