Linksfraktionschef Bartsch beklagt 'Chaostage' der Koalition

BERLIN (dpa-AFX) - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch wirft der schwarz-roten Koalition vor, mit ihrem internen Streit für große Verunsicherung im Land zu sorgen.



"Das, was die drei Parteien anbieten, sind Chaostage", sagte Bartsch am Dienstag in Berlin. "Das ist unverantwortlich."

Bartsch forderte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut auf, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen, um sich zu vergewissern, ob sie im Parlament überhaupt noch eine Mehrheit habe. Es brauche dringend Klarheit - auch wenn dies das Ende der Koalition bedeute. "Dann ist das so."

Der Linkenfraktionschef warf der SPD vor, in dem Asylstreit der Union keine Position zu beziehen. Er sei "entsetzt", dass von den Sozialdemokraten lange gar nichts zu hören gewesen sei und nun nur zaghafte Wortmeldungen, dass es so nicht weitergehe.

Zwischen CDU und CSU läuft in der Asylfrage ein offener Machtkampf, der zum Bruch des Unions-Bündnisses und damit zum Ende der Koalition führen könnte./jac/DP/men