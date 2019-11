Linksextremistischer Mob attackiert AfD-Bürgerdialog in Herrenberg-Gültstein und verletzt zwei Polizeibeamte

Stuttgart (ots) - Während derzeit die bisher im Bundestag und in den Landtagenvertretenen Parteien und die Medien landauf, landab die AfD völlig grundlos fürrechtsextremistische Straftaten verantwortlich machen, übernehmen Linksextremeinzwischen wie selbstverständlich die Straße. So kam es am vergangenenDonnerstag bei einem Bürgerdialog der AfD in Herrenberg-Gültstein vor demVeranstaltungslokal zu tumultartigen Szenen. Angereiste Antifa-Aktivistenheizten die Stimmung an, beschimpften Gäste der Veranstaltung und griffenPolizisten an. Nachdem die vom Ordnungsamt auferlegte Bedingung für dieGenehmigung der Demonstration, die Straße für die Besucher der "Gaststätte zomKronawirt" freizuhalten, trotz wiederholter Aufforderung der Polizei nichteingehalten wurde, wies die Polizei den Antifa-Mob in ihre Schranken. DurchSchläge gegen Polizisten und Zünden von Bengalos wurden dabei zwei Beamteverletzt.AfD fordert Paradigmenwechsel in deutscher Entwicklungshilfe undMigrationspolitikBei dem Vortrag der AfD-Landtagsabgeordneten Carola Wolle ging es um die sogenannte "Seebrücke". Über 100 Städte haben sich unter diesem Slogan zu sogenannten "Sicheren Häfen" erklärt und zeigen sich bereit, zusätzliche aus demMittelmeer gerettete Migranten - das heißt über die Zuweisung von Migrantendurch Bund und Land hinaus - aufzunehmen. Sie legte dabei dar, dass die Rettungund Verbringung von Migranten aus Seenot nach Europa vor der in den nächstenJahren und Jahrzehnten zu erwartenden Bevölkerungsexplosion keine Lösungdarstellt. "Bis 2050 wird sich die Bevölkerung in Afrika auf über 2,5 MilliardenMenschen mehr als verdoppeln. Bereits jetzt erwägen nach einer Befragung des'Afrobarometer' 27 Prozent der Afrikaner eine Auswanderung nach Europa. Dieszeigt ganz deutlich, dass die Probleme Afrikas nur in Afrika gelöst werdenkönnen", so Carola Wolle.Viele Schiffbrüchige geraten überhaupt erst wegen der Schlepper in SeenotEuropa und vor allem Deutschland steht in den nächsten 20 bis 30 Jahren eineMassenmigration aus Afrika bevor. Um dem entgegen zu wirken, bedarf es einesParadigmenwechsels in der Entwicklungspolitik, die den Menschen vor Ort dienenmuss und keine Unterschlagung und Korruption der dortigen Politiker undMachthaber zulassen darf. Ausdrücklich unterstützt die AfD die völkerrechtlichvereinbarte Seenotrettung und damit die Rettung von Menschenleben."Seenotrettung darf jedoch nicht als Freifahrtschein in ein neues Lebenmissbraucht werden", unterstreicht Carola Wolle. "Die Rettung und Überfahrt derMigranten nach Europa unterstützt das Geschäftsmodell der Schlepper - denn vieleMigranten sind überhaupt nur wegen der Seenotretter in Seenot. Das Ergebnis ist,dass viele in der Hoffnung, 'gerettet' zu werden, ertrinken."Demokratie für alle nur noch in Sonntagsreden?Mit Verweis auf die gewalttätigen Demonstranten räumen Carola Wolle und ihrAfD-Fraktionskollege Harald Pfeiffer ein, dass man bezüglich der "Seebrücke"durchaus unterschiedliche Standpunkte vertreten könne. "Doch ist dieseDiskussion demokratisch auszutragen", stellt Carola Wolle klar. "Erst derAustausch von Argumenten ermöglicht es dem Bürger, sich ein Bild zu machen unddies in seinen Wahlentscheidungen zu berücksichtigen. Wer eine öffentlicheDiskussion mit Drohungen, Behinderungen und physischer Gewalt zu verhindernsucht, negiert die Demokratie und stellt sich in eine Linie mit den Akteuren derdunkelsten Zeiten unserer Geschichte." Die Vorgänge in Herrenberg sindmitnichten ein Einzelfall: Wo immer die AfD Bürger zum Dialog einlädt, werdenVeranstaltungslokale beschädigt, Wirte eingeschüchtert und persönlich oder inihrer beruflichen Existenz bedroht. Seit dem Erscheinen gewalttätigerLinksextremisten müssen die Veranstaltungen durch die Polizei geschützt werden,wobei es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizeikommt, wie jetzt in Herrenberg. "Ist das die Demokratie, die so oft inSonntagsreden beschworen wird? Ist die massive Behinderung von Politikern,Gästen und Wirten vereinbar mit dem demokratischen Grundkonsens in unserem Land?Warum sehen ausgerechnet diejenigen Politiker, die die Demokratie derzeit alsbesonders bedroht ansehen, hier stets weg und stellen sich augenscheinlich aufdem linken Auge blind? Die bisher im Bundestag und in den Landtagen vertretenenParteien befinden sich seit dem Aufkommen und den Wahlerfolgen der AfD in einerzunehmend existentiellen Krise. In ihrer Verzweiflung schrecken sieaugenscheinlich nicht davor zurück, das Treiben des linksextremen Mobs zutolerieren, insgeheim vielleicht gutzuheißen oder gar zu unterstützen", soCarola Wolle. "Doch wer bedroht die Demokratie? Die AfD, die mit dem Mut zurWahrheit bei den Themen, die die Bürger elementar betreffen und den Finger indie Wunde legt? Oder diejenigen Politiker, die aus schierer Ratlosigkeit denSchulterschluss mit dem Mob auf der Straße suchen? Es wird Zeit für einedemokratische Erneuerung in diesem Land - und diese kann und wird nur von derAfD ausgehen. Auch der linksextremistische Mob wird dies nicht verhindern!"Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell