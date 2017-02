Linkfluence kooperiert mit Engagement-Anbieter Spredfast

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Monitoring-Suite Radarly ist ab sofort in Spredfast-PlattformintegriertLinkfluence erweitert seine strategischen Partnerschaften umZusammenarbeit mit der amerikanischenSocial-Media-Management-PlattformLinkfluence kooperiert ab sofort mit Spredfast aus den USA, einemweltweit führenden Unternehmen für Social Engagement. DieSocial-Monitoring-Lösung Radarly ist nun in das Spredfast-Dashboardeingebunden. Deren Kunden haben damit von ihrem Konto aus direktenZugriff auf Social-Media-Daten aus mehr als 300 MillionenOnline-Quellen täglich. Radarly erfasst, indiziert, analysiert undvisualisiert diese Daten in mehr als 60 Sprachen.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:http://www.multivu.com/players/uk/8033251-linkfluence-technology-partnership-spredfastLinkfluence setzt mit dieser neuen Kooperation den internationalenAusbau seiner strategischen Partnerschaften und seineOffene-Plattform-Strategie fort. "Unsere Kunden wollen flexibel diebesten Tools für Analysen und Interaktionen im Web einsetzen, und wirbieten ihnen die Infrastruktur dazu. Spredfast ist ein strategischwichtiger Baustein, den wir nun hinzufügen", sagt Dr. Volker Meise,COO von Linkfluence Germany. Besonders nützlich für Spredfast-Userseien die Möglichkeiten zur Identifikation von Influencern im Netz,die Themen-Auswertung von online geführten Unterhaltungen und dieOption, die gewonnenen Daten in eine unbegrenzte Zahl von Streamseinfließen zu lassen."Linkfluence und Spredfast passen in ihren Ansprüchen und Zielenperfekt zueinander", sagt Hervé Simonin, CEO von Linkfluence."Höchste technische Standards, eine ausgeprägte Kundenorientierungund Innovationsgeist sind die Stärken beider Unternehmen."Rod Favaron, CEO von Spredfast, begrüßt die Kooperation ebenso:"Wir stellen unseren Kunden die besten Technologien und Features fürihre Arbeit maßgeschneidert in einem globalen Verbund starker Partnerzur Verfügung. Die Kooperation mit Linkfluence bereichert diesesNetzwerk erheblich."Weiterführende Informationen erhalten Interessierte amLinkfluence-Stand A04 beim "Online Marketing Rockstars"-Festival am2. März 2017 in Hamburg.Über LinkfluenceLinkfluence ist ein führender Anbieter im Bereich Social MediaIntelligence. Das Unternehmen bietet einzigartige Lösungen für dieMedienbeobachtung, Analyse und Aktivierung von Social Media-Kanälen.Durch seine Software-Suite "Radarly" und die damit verbundenenDienstleistungen erfasst und analysiert Linkfluence täglich mehr als150 Millionen Beiträge. Linkfluence wurde 2006 in Frankreichgegründet, hat inzwischen mehr als 200 Mitarbeiter an den Standortenin Deutschland, China, Frankreich, Großbritannien, Singapur sowieSpanien, und ist weiter auf Wachstumskurs. Das Unternehmen betreutweltweit mehr als 300 Referenzkunden, dazu zählen namhafte Konzernewie Danone, Sanofi, Orange, Accor, McDonald's sowie Groupama. WeitereInfos finden Sie unter: http://www.linkfluence.comPressekontakt:Linkfluence Germany GmbHRalf Maushake, Head of CommunicationsErkrather Straße 234b40233, Düsseldorf, GermanyTelefon : +49 211 54763433E-Mail: ralf.maushake@linkfluence.comLinkfluence FrancePauline Bodin, Head of Communications5 Rue Choron75009 Paris, FranceTelefon: +33 1 80 400 771E-Mail: pauline.bodin@linkfluence.com(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/463847/Linkfluence_strategic_technology_partnership_Spredfast.jpg )Video:http://www.multivu.com/players/uk/8033251-linkfluence-technology-partnership-spredfastOriginal-Content von: Linkfluence Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell