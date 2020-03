Linken-Spitze will Mitte März mit SPD-Vorsitzenden sprechen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linken-Spitze will Mitte März mit den beiden SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sprechen.



Das kündigte Parteichef Bernd Riexinger in der "Rheinischen Post" (Samstag) an. Vor einigen Monaten habe er zusammen mit Co-Chefin Katja Kipping bereits mit den Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck gesprochen. "Auch ein Gespräch von uns sechs Parteivorsitzenden halte ich für sinnvoll. Jüngste Umfragen sehen eine Mehrheit für ein rot-rot-grünes Bündnis im Bund", so Riexinger.

Die Linke habe inzwischen mit der SPD mehr Schnittstellen, weil die Sozialdemokraten nach links gerückt seien. "Die Grünen erlebe ich aber als zerrissen in der Frage, ob sie lieber mit uns und der SPD oder mit der CDU regieren wollten."

Riexinger betonte jedoch, dass seine Partei am Ziel eines Nato-Austritts Deutschlands festhalten werde. "Wir wollen nicht konformer werden oder uns in die Mitte bewegen, um regieren zu können."/zeh/DP/mis