Linken-Politikerin Dagdelen kritisiert Merkels Türkei-Besuch

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen hat die für Donnerstag geplante Türkei-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert. Der Besuch der Bundeskanzlerin komme "zur Unzeit, weil im April steht das entscheidende Referendum in der Türkei an, bei dem es um die Einführung der Diktatur geht", sagte Dagdelen im "Deutschlandfunk". Der Besuch Merkels zum jetzigen Zeitpunkt könne nur als "Unterstützung Erdogans" verstanden werden.

"So sieht es zumindest die oppositionelle sozialdemokratische Partei in der Türkei, wo der Vorsitzende sehr hart Frau Merkel kritisiert hat." Merkel müsse sich "öffentlich in Ankara für die Freilassung von politischen Gefangenen tatsächlich einsetzen", wenn sie sich dem Vorwurf der Unterstützung Erdogans vor dem Referendum zum Präsidialsystem nicht aussetzen wolle, so Dagdelen weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur