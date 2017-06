Bonn (ots) - Auch der Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion,Dietmar Bartsch, hat sich für ein Bündnis von Linken, SPD und Grünennach der Bundestagswahl im Herbst ausgesprochen. "Ich wünsche mireine Mitte-Links-Koalition. Wir können Opposition, das haben wirviele Jahre bewiesen. Wir wollen jetzt aber Regierungsverantwortungübernehmen", erklärte Bartsch am Rande des Linken-Bundesparteitags imFernsehsender phoenix (Freitag, 9. Juni). Einzig seine Partei bietedie Gewähr dafür, dass es im Herbst nicht wieder eine Kanzlerschaftvon Angela Merkel gebe. "Nur wer die Linke wählt, bekommt nichtMerkel als Kanzlerin. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal", wiesBartsch darauf hin, dass es bei SPD und Grünen durchaus Bestrebungeneiner Koalition mit der Union gebe.Der Linken-Fraktionschef kündigte für den Fall einer rechnerischenMehrheit harte Verhandlungen mit SPD und Grünen über Auslandseinsätzeder Bundeswehr an "Niemand plädiert für die Abschaffung derBundeswehr. Aber seit 15 Jahren sind wir in Afghanistan und dieSituation ist heute desaströser als 2002. Da sind Milliarden versenktworden", forderte Bartsch eine Beendigung dieses Einsatzes.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell