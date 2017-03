Linken-Europapolitiker: Faire Brexit-Verhandlungen statt Bestrafung

BERLIN (dpa-AFX) - Der europapolitische Sprecher der Linken-Fraktion im Bundestag, Andrej Hunko, fordert bei den Brexit-Verhandlungen akzeptable Lösungen für alle Beteiligten.



Für eine "Bestrafungsmentalität" gebe es keinen Platz, sagte Hunko am Mittwoch in Berlin. "Ob in der EU oder nicht, Großbritannien bleibt Teil Europas. Entscheidend sind solidarische und kooperative Beziehungen."

Neun Monate nach dem Brexit-Referendum werden Großbritanniens offiziellen Scheidungspapiere gegen Mittag in Brüssel erwartet. Damit ist der Weg für die zweijährigen Verhandlungen mit der Europäischen Union frei./jnp/DP/tos