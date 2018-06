Linken-Chefin Kipping lehnt Bamf-Untersuchungsausschuss weiter ab

Bonn (ots) - Die Parteivorsitzende der Linken, Katja Kipping, hatam Rande des Bundesparteitags in Leipzig ihre ablehnende Haltung zueinem Untersuchungsausschuss bekräftigt, der die Missstände imBundesamt für Migration und Flüchtlinge aufklären könnte. "EinUntersuchungsausschuss ist das falsche Instrument. FDP und AfD wollenden ja nur nutzen, damit über Geflüchtete als Gefahr und Problemgesprochen wird. Eine Aufklärung muss im Bundestags-Innenausschusserfolgen", erklärte Kipping im Fernsehsender phoenix. Es sei sehrauffällig, wenn FDP und AfD mögliche 1.200 Fehlentscheidungennutzten, "um eine Staatskrise herbeizureden, während über die 37.000Fehlentscheidungen zuungunsten von Geflüchteten niemand redet".Kipping hoffte, dass nach dem Linken-Konvent in Leipzig derinnerparteiliche Streit über die Flüchtlingspolitik ein Ende findenwird und es eine inhaltliche Klärung gibt. "Dann können wir einenSchlussstrich unter die öffentliche Kontroverse ziehen", so dieLinken-Parteichefin, die auf eine Befriedung bei den Linken setzt."Es wird vielleicht nicht sofort tiefe, innige Liebe ausbrechen, aberin solchen Führungspositionen kann man professionellzusammenarbeiten." Seit Monaten schwelen Konflikte zwischenParteiführung und der Spitze der Bundestagfraktion um SahraWagenknecht.Auch Linken-Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch bemühte sichdarum, die Wogen zu glätten. "Ich appelliere, die bisherigenAuseinandersetzungen zu beenden." Seine Partei müsse sich wieder aufWesentliches konzentrieren. "Die Linke muss ein Bollwerk derMenschlichkeit sein." Auch die Aufregung um die von seinerMit-Fraktions-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht in die Diskussiongebrachten linken Sammlungsbewegung sah er als übertrieben an. "Ichrate zu großer Gelassenheit. Warten wir doch mal ab, was dapassiert."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell