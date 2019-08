Linken-Chefin Kipping fordert sozial-ökonomische Wende

Berlin (ots) - Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburgund Sachsen fordert die Parteichefin der Linken, Katja Kipping, einesozial-ökonomische Wende:"Was viele Menschen, nicht nur im Osten, brauchen, ist dieglaubhafte Aussicht darauf, dass sich für sie wirklich etwasverbessert", sagte Kipping am Donnerstag im ARD-Mittagsmagazin.Für den Rechtsruck macht sie die Regierungspolitik der vergangenenJahrzehnte verantwortlich. Um den aufzuhalten, müsste esVerbesserungen für die Menschen geben: "Wer über die Marktradikalitätder letzten 30 Jahre nicht reden will, der sollte sich über denAufstieg der Rechtsextremen nicht wundern."Den Vorwurf, die Linkspartei habe ostdeutsche Themenvernachlässigt, weist Kipping zurück: "Wir waren die einzigen, die imBundestag immer die Themen Rentengerechtigkeit, Respekt für denOsten, und zwar in der Führungsspitze, in Ost und West gleichermaßenstark behandelt haben."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell