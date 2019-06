Linken-Chefin Kipping begrüßt SPD-Vorstoß

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, hat Überlegungen in der SPD für ein mögliches linkes Regierungsbündnis im Bund begrüßt. "Ich freue mich, wenn sich die SPD mit uns auf diesen Weg begibt und würde es begrüßen, wenn sich nach den Grünen in Bremen auch die Grünen im Bund zu dieser Vision bekennen", sagte Kipping dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). "Dann gibt es bei den nächsten Bundestagswahlen eine echte Entscheidung für die Wählerinnen und Wähler, in welche Richtung es gehen soll."

Eine Regierung mit der CDU als GroKo, Schwarz-Grün oder Jamaika werde sich "weder ernsthaft den Zukunftsfragen stellen noch die soziale Spaltung überwinden", ist Kipping überzeugt. "Insofern braucht es sehr dringend Regierungsmehrheiten links der Union." Der Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek vom grünen Realo-Flügel hält indes wenig davon, Koalitionsüberlegungen an den traditionellen Links-Rechts-Kategorien auszurichten. "Welche Konstellationen am Ende denkbar sind, entscheidet allein der Wähler", sagte Janecek dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). Allerdings sagte er auch: "Das Lagerdenken hat sich überholt." Die Grünen stünden für eine "konsequent ökologische Politik als Zentrum von Innovation für Wirtschaft und Gesellschaft", betonte Janecek und fügte mit Blick auf die Christdemokraten hinzu: "Die CDU wird nicht mehr lange Volkspartei sein, wenn sie hier nicht bald programmatisch liefert."

Foto: über dts Nachrichtenagentur