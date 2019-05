Linken-Chefin Kipping: Soziale Verbesserungen zur Not auch mit Generalstreik durchsetzen

Bonn (ots) - Die Äußerungen von Juso-Chef Kevin Kühnert zuSozialismus und Verstaatlichungen schlagen in der öffentlichenDiskussion nach wie vor hohe Wellen. "Ich freue mich über diesegesellschaftliche Debatte. Wir müssen uns endlich mit der Formunseres Wirtschaftens auseinandersetzen", meinte Linken-VorsitzendeKatja Kipping bei phoenix (Montag, 06. Mai). Was Kühnert angestoßenhabe, stehe in einer langen linken Tradition, nämlich die Frage zustellen, wer wirklich Werte schaffe. So sei beispielsweise diemassenweise Privatisierung von Wohnraum mit folgenden drastischenMieterhöhungen "ein großer Fehler" gewesen. Deshalb hielt es Kippingfür "sehr realistisch und notwendig", ein Verbot des Aufkaufs vonWohnungen und die Verstaatlichung von Immobilien-Unternehmenanzustreben.Kipping glaubte, dass ein immer stärkeres Gefälle zwischen Arm undReich zur Mobilisierung der Menschen beitrage. "SozialeVerbesserungen werden nicht auf dem Silbertablett serviert, sondernmuss man erkämpfen - zur Not auch mit einem Generalstreik." Dies habedie Vergangenheit immer wieder gezeigt. Sie sei froh, dass es auchbei SPD und Grünen kritische Köpfe gebe, die Hoffnung auf einekünftige Mehrheit links von der Union machten. In der Vergangenheithätten Linke, SPD und Grüne Fehler begangen, sodass es dazu bislangnicht gekommen sei. Sozialismus sei "die einzig realistische Art undWeise, auf die heutigen Probleme zu antworten", war Kippingüberzeugt.Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaftdagegen machte Kühnert heftige Vorwürfe. "Er wird erfolgreich sein,die SPD in den Niedergang zu treiben, denn was die SPD erlebt, ist,dass sie gespalten wird." Die Partei lasse sich vom Juso-Chef quasidie Themen des Europa-Wahlkampfs vorschreiben. "Dass einer zu einemsolchen Termin dieses Interview gibt, zeigt, welches Machtvakuum beider SPD vorherrscht", kritisierte Hüther und fügte hinzu: "Dass wirirgendwann die Fusion von Linken und SPD erleben, diese These istnicht ganz unbegründet."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell