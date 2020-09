Linken-Chef fordert Aufklärung von Russland im Fall Nawalny

BERLIN (dpa-AFX) - Linksparteichef Bernd Riexinger hat Russland zur Aufklärung im Fall Alexej Nawalny aufgefordert.



"Keine Frage: Der Giftanschlag auf den Oppositionspolitiker Nawalny ist ein furchtbares Verbrechen, das von der internationalen Gemeinschaft auf keinen Fall hingenommen werden darf", sagte Riexinger am Montag nach Beratungen der Parteispitze in Berlin. Die russische Führung sei ohne Zweifel in einer Bringschuld und müsse dringend Aufklärung leisten. Es sei davon auszugehen, dass Nawalny dicht überwacht wurde und wahrscheinlich keinen Schritt habe gehen können, ohne dass die Behörden Bescheid gewusst hätten. "Es ist daher unglaubwürdig, wenn die russische Seite zur Aufklärung gerade offensichtlich nichts beiträgt."

Riexinger sprach sich gleichzeitig gegen Wirtschaftssanktionen und einen Baustopp der Erdgaspipeline Nord Stream 2 aus. "Wir sollten nicht vorschnelle Schlüsse ziehen und vorschnelle falsche Schritte tun, die uns selbst wirtschaftlich schaden", sagte er. Wirtschaftssanktionen träfen immer die Bevölkerung. "Es gibt wenige Beispiele, dass solche Sanktionen geglückt sind." Riexinger sagte, er habe aber nichts gegen Sanktionen gegen direkt Verantwortliche./jr/DP/zb