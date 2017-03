Berlin (ots) - Der Co-Vorsitzende der Linkspartei, BerndRiexinger, zieht aus der Wahl im Saarland die Lehre, dass seinePartei zur Bundestagswahl einen von der SPD eigenständigen Wahlkampfführen muss.Im rbb-Inforadio sagte er am Montag: "Wir wollen natürlich einenRegierungswechsel, aber auch einen Politikwechsel. Es hat sich imSaarland gezeigt, dass der Hype für Schulz nicht in Stimmen umgesetztwerden kann. (...) Wenn man wirklich einen Politikwechsel im Landwill, muss man den Menschen konkret sagen, wie er aussehen soll."Da habe die Linke gute Konzepte, die SPD habe sie bisher nicht.Riexinger sagte weiter: "Wir müssen unsere Konzepte stärker in denVordergrund bringen."Die SPD müsse auch sagen, wie sie ihre sozialen Versprechungenfinanzieren wolle. Außerdem müsse Schulz sagen, mit wem er sieumsetzen will: "Das geht nicht ohne uns."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell