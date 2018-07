LinkedIn wächst schneller: 12 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz

München (ots) - Weltweit größtes Business-Netzwerk erreichtnächsten Meilenstein schon nach sechs Monaten / LinkedIn hat global575 Millionen Mitglieder, davon 14 Millionen deutschsprachigeLinkedIn versammelt im deutschsprachigen Raum bereits seit AnfangJuni 12 Millionen Mitglieder. Das weltweit größte berufliche Netzwerkwächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz somit schneller alsbisher: Zwischen dem Erreichen von elf Millionen Mitgliedern imDezember 2017 und den 12 Millionen lagen nur sechs Monate.Vorangegangene Meilensteine vermeldete das Netzwerk nach jeweilssieben Monaten. Das Mitgliederwachstum von LinkedIn reflektiert denErfolg des Netzwerks in der Region. Neben maßgeschneiderten,innovativen Angeboten für Menschen in Ausbildung oder Beruf bildenLösungen für Personalverantwortliche, Marketing- und Vertriebsteamsdie Grundlage des Erfolges."Die hohe lokale Relevanz, die LinkedIn inzwischen genießt, lässtsich anhand unserer Kooperation mit der Stadt München und der IHK fürMünchen und Oberbayern zeigen", so Barbara Wittmann, Mitglied desFührungsteams und verantwortlich für LinkedIns Personal- undRecruitinglösungen. "Gemeinsam haben wir erstmals in Deutschlandweitreichende Analysen rund um den Arbeitsmarkt der MetropolregionMünchen durchgeführt, die ihre Aussagekraft aus der Vielzahl derMenschen und Unternehmen auf unserer Plattform gewinnen"."Ich habe seit April die Ehre, bei LinkedIn DACH als Ländermanagerdas Führungsteam zu leiten und die Produktentwicklung zuverantworten", fügt Jochen Doppelhammer hinzu. "Als Neuem an Bord istmir als eines der ersten Dinge die Vielfalt der Hintergründe unsererMitglieder aufgefallen - das macht ein Netzwerk stark. Mein Fokusliegt auf der Weiterentwicklung und Anpassung unseres Produktes. Indieser Rolle werde ich daran arbeiten, unseren insgesamt 14 Millionendeutschsprachigen Mitgliedern zu helfen, noch smarter und effektiverzu arbeiten und ihr nächstes berufliches Ziel schneller zuerreichen."Highlights der letzten MonateLinkedIn wächst auch international und versammelt inzwischen mehrals 575 Millionen Mitglieder (davon mehr als 180 Millionen imWirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika) und mehr als 26 MillionenUnternehmen in mehr als 200 Ländern weltweit.Fast 12.000 Mitarbeiter sind inzwischen für LinkedIn tätig. InDeutschland hat LinkedIn einen Standort in München und wird imzweiten Halbjahr 2018 einen weiteren in Berlin eröffnen.Die Menschen tauschen sich mehr aus auf LinkedIn, dieInteraktionen (Likes, Shares, Kommentare) in Bezug auf geteilteInhalte sind im Jahresvergleich um 50 Prozent gestiegen. IndividuelleNachrichten von Mitglied zu Mitglied um 40 Prozent.LinkedIn Learning, ein umfassendes Kursangebot, entwickelt sichstark: Inzwischen stehen Mitgliedern mehr als 2.500 Kurse indeutscher Sprache zur Verfügung, und ein Vielfaches an Kursen inweiteren Sprachen (beispielsweise über 10.000 englischsprachigeKurse).Marketern bietet LinkedIn im DACH-Raum seit April die Möglichkeit,Videoanzeigen als Sponsored Content in die Timeline einzubetten.Marketer können ihre Zielgruppen mit den Native Video Ads mitProduktinformationen versorgen oder Tutorials und Tipps anbieten,Veranstaltungen bewerben, oder Kundengeschichten teilen.Über LinkedInLinkedIn vernetzt Menschen in Ausbildung und Beruf weltweit undhilft ihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudemverbessert das Karrierenetzwerk für Unternehmen nachhaltig dieRahmenbedingungen für Personalsuche, Marketing und Vertrieb.LinkedIns Vision ist der Economic Graph, eine möglichst umfassendeTransparenz des Arbeitsmarktes in Bezug auf Angebot und Nachfrage.LinkedIn hat insgesamt mehr als 575 Millionen Mitglieder. In derRegion Deutschland, Österreich und Schweiz erreichte LinkedIn im Juni2018 12 Millionen Mitglieder.Pressekontakt:LinkedIn Deutschland, Österreich, SchweizSteffen WistE-Mail: swist@linkedin.comTwitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACHHotwire Public Relations Germany GmbHMichaela MarschTel.: +49 89 2109 3278E-Mail: michaela.marsch@hotwireglobal.comOriginal-Content von: LinkedIn Corporation, übermittelt durch news aktuell