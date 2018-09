München (ots) -Das neue Analyse-Tool "LinkedIn Talent Insights" ermöglichtHR-Experten per Knopfdruck umfassende Auswertungen der potenziellenKandidaten und Wettbewerber am MarktUnternehmen verfolgen beim Recruiting heute differenziertereAnsätze als noch vor einigen Jahren. Der Mix von aktiven und passivenKandidaten verschiebt sich immer stärker in Richtung active sourcing.Deshalb werden gezielte Kampagnen immer wichtiger, die auf Datenbasieren. Wo Personalentscheidungen früher "aus dem Bauch heraus"getroffen wurden, lassen sie sich nun auf konkrete Analysen stützen.Mit dem neuen Analyse-Tool LinkedIn Talent Insights könnenHR-Experten in Echtzeit detaillierte Erkenntnisse über Talentpoolssowie Wettbewerber erhalten und so strategisch und datenbasiertentscheiden. LinkedIn Talent Insights liefert zwei Arten vonBerichten, visuell und nutzerfreundlich aufbereitet: Berichte überKandidaten sowie Berichte über das eigene und andere Unternehmen amMarkt. Das Tool ist ab sofort verfügbar.Der Talentpool-BerichtDer "Talentpool-Bericht" liefert mit wenigen Klicks Einblicke inindividuell definierbare Zielgruppen von Kandidaten. So erkennenHR-Experten beispielsweise, in welchen Regionen oder Städten diegewünschten Kandidaten zu finden sind, welche Ausbildung sieabsolviert haben bzw. in welchen Branchen und Unternehmen siearbeiten. Darüber hinaus ist auch die Attraktivität einzelner Städtebzw. Regionen und die daraus resultierende Zu- und Abwanderungersichtlich.Der UnternehmensberichtDer Unternehmensbericht zeigt Nutzern, wie gut das eigeneUnternehmen darin ist, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Sohilft LinkedIn Talent Insights auch dabei, das eigene EmployerBranding zu optimieren. HR-Experten erhalten detaillierte Einblickeüber die eigene Belegschaft (sofern diese ein LinkedIn Profilerstellt haben), etwa deren Verteilung auf Rollen und Standorte,frühere Arbeitgeber oder welche Kompetenzen sie mitbringen.Die Auswertungen der Analysen von LinkedIn Talent Insightserlauben es Unternehmen, ihre Recruiting-Strategie optimalauszurichten - so können sie sehen, in welchen Städten das Angebotfür die gesuchten Kompetenzen am höchsten ist und wo Wettbewerberbereits Mitarbeiter für sich gewonnen haben."Viele Personalverantwortliche sehen den Mehrwert von HRAnalytics, aber sind durch die Verfügbarkeit von relevantenInformationen in der Anwendung limitiert. Deshalb nutzt aktuell nureines von fünf Unternehmen diesen Ansatz", sagt Barbara Wittmann,Senior Director Talent Solutions und Mitglied der Geschäftsleitungvon LinkedIn DACH. "Mit LinkedIn Talent Insights wollen wir dasändern. Unsere Talent Insights Plattform liefert intuitivaufbereitete Echtzeit-Auswertungen, die strategische Relevanz undNutzerfreundlichkeit vereinen. Ein ideales Tool für HR-Abteilungen,die sich nicht nur auf ihr Bauchgefühl verlassen wollen."Über LinkedInLinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilftihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessertdas Karrierenetzwerk nachhaltig die Rahmenbedingungen fürPersonalsuche, Marketing und Vertrieb. Mit LinkedIn Learning könnensich Nutzer außerdem eigenständig in ihrem Fachbereich sowie darüberhinaus weiterbilden. LinkedIns Vision ist der Economic Graph, einglobales Netzwerk von qualifizierten Fachkräften, das jedem Mitgliedneue Karrierechancen eröffnen kann. LinkedIn hat insgesamt mehr als575 Millionen Mitglieder. In der Region Deutschland, Österreich undSchweiz erreichte LinkedIn im Juni 2018 zwölf Millionen Mitglieder.29 der 30 deutschen DAX-Unternehmen setzen auf LinkedIn-Produkte.Pressekontakt:LinkedIn Deutschland, Österreich, SchweizSteffen WistE-Mail: swist@linkedin.comTwitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACHLinkedIn: www.linkedin.com/in/steffenwist/Hotwire Public Relations Germany GmbHMichaela MarschTel.: +49 89 21 09 32 78E-Mail: michaela.marsch@hotwireglobal.comOriginal-Content von: LinkedIn Corporation, übermittelt durch news aktuell