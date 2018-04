LinkedIn stellt Native Video Ads vor (FOTO)

München (ots) -In den Newsfeed eingebettete Anzeigen im Videoformat ermöglichengezielte Ansprache von Entscheidungsträgern und FachkräftenLinkedIn ergänzt sein Sponsored-Content-Angebot um Videoanzeigenim Newsfeed. Unternehmen profitieren dabei von reichhaltigenTargeting-Optionen, variablen Abrechnungsmodellen und der exaktenErfolgsmessung. Das neue Angebot deckt die immense Nachfrage nachVideoanzeigen im B2B-Bereich ab. Eine Umfrage* von LinkedIn unterdeutschen Marketern zeigte, dass Unternehmen 2017 einen starken Fokusauf B2B-Videoanzeigen legten. 67 Prozent wollten damit die positiveMarkenwahrnehmung steigern, ebenso viele Sales Leads generieren. 45Prozent bewarben in ihren Videos Produkte und Services.LinkedIn liefert B2B-KomplettlösungB2B-Marketer profitieren insbesondere von den vielfältigenZielgruppenoptionen, die LinkedIn anbietet. Sie können genaufestlegen, welche Mitglieder ihre Videoanzeigen erreichen sollenanhand Kriterien wie Jobtitel, Seniorität, Unternehmensname, Brancheoder Fähigkeitenprofil.Buchen können Marketer die Native Video Ads auf Cost-Per-Mille-,Cost-Per-Click- oder Cost-Per-View-Basis. Zur Erfolgsmessung erhaltensie anschließend eine exakte Aufschlüsselung, wie häufig Nutzer sichdie Videoanzeigen ansehen oder in welcher Art und Weise mit ihneninteragieren. Sie können darüber hinaus Conversion Tracking vonLinkedIn einsetzen, mit dem sich die Zahl der generierten Leads,Neuanmeldungen, Webseiten-Aufrufe und weiterer Interaktionennachverfolgen lässt. Auch ein Rückgriff auf LinkedIns Lead Gen Formsist möglich. Nach einer Zustimmung durch den Nutzer wird die Formularmit den eigenen Profildaten vorausgefüllt. Damit bieten LinkedIn einenahtlose Nutzererfahrung und hilft Unternehmen, schnell und effizienthochwertige Leads zu generieren.Breites Spektrum an möglichen InhaltenIn der Umfrage nannten 86 Prozent der Marketer als Vorteil vonVideoanzeigen, dass sie mehr Raum für Storytelling und Kreativitätbieten. Nach ihren Plänen für 2018 gefragt, gaben 64 Prozent an, inihren Videos Produkte in Szene setzen zu wollen, 49 Prozent wollenErklärvideos drehen, 29 Prozent die Unternehmenskultur vorstellen und27 Prozent planen Events in den Mittelpunkt von Videoanzeigen zustellen."Die in unseren Newsfeed eingebetteten Videoanzeigen stellen dienächste Entwicklungsstufe für die über LinkedIn verfügbarenMarketinglösungen dar", erklärt Alexandra Kolleth, Direktorin für denBereich Marketinglösungen und Mitglied der Geschäftsleitung vonLinkedIn Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Marketer könnenihre Zielgruppen mit Produktinformationen versorgen, Veranstaltungenbewerben, Tutorials und Tipps anbieten, ihr Unternehmen alsattraktiven Arbeitgeber hervorheben oder aber Kundengeschichtenteilen. Videos bieten mehr Freiheiten als statische Formate undeignen sich perfekt, um starke und nachhaltige Markenbotschaften anEntscheidungsträger in Unternehmen zu schicken."Erfolgreiche BetaphaseBereits seit letztem Jahr ermöglicht LinkedIn seinen Mitgliedern,Videos auf die Plattform zu laden. Eine Betaversion der Videoanzeigenist seit Oktober 2017 online. Im Rahmen der Betaphase haben bereitsmehr als 700 Unternehmen Native Videos Ads von LinkedIn getestet. Zuihnen gehören führende Marken wie GE, Philips und Cisco. Diegesammelten Erfahrungswerte sprechen für das neue Format: Einerinternen Auswertung zufolge verbringen LinkedIn-Mitglieder fastdreimal mehr Zeit mit dem Ansehen von Videoanzeigen als mitstatischen Anzeigen.Native Video Ads sind ab sofort verfügbar. Mehr Informationenstellt LinkedIn unter http://linkedin.com/videoads bereit. Tipps undFallbeispiele finden Marketer http://ots.de/IvsUWQ.*In Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut Censuswide befragteLinkedIn im Zeitraum vom 19.02.2018 - 09.03.2018 insgesamt 604professionelle Marketer aus Deutschland, Frankreich undGroßbritannien zum Thema Video Advertsising im B2B-Umfeld. Insgesamt202 der Befragten kamen aus Deutschland.* * *Über LinkedInLinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilftihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessertdas Karrierenetzwerk nachhaltig die Rahmenbedingungen fürPersonalsuche, Marketing und Vertrieb. LinkedIns Vision ist derEconomic Graph, ein globales Netzwerk von qualifizierten Fachkräften,das jedem Mitglied neue Karrierechancen eröffnen kann. LinkedIn hatinsgesamt mehr als 546 Millionen Mitglieder. 