LinkedIn: Das sind die Trendjobs 2020 (FOTO)

München (ots) - Position des "KI-Spezialisten" im Kommen / Trendjobs entstehenin allen Regionen, Bielefeld verzeichnet stärkstes WachstumLinkedIn, das weltweit größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, hatdie 15 Trendjobs für das Jahr 2020 ermittelt. Es handelt sich um die Berufe, dieauf dem deutschen Arbeitsmarkt aktuell am stärksten an Bedeutung gewinnen*. AufPlatz 1 landet der "KI-Spezialist" - ein Beleg dafür, dass sich hierzulande beimSchlüsselthema Künstliche Intelligenz etwas tut. Im Vergleich zu 2015 gab es imvergangenen Jahr 19-mal so viele Angestellte, die diesen Jobtitel tragen. Nebentechnischen Berufsbildern werden aber auch solche wichtiger, bei denen Kontaktmit Menschen im Vordergrund steht. Außerdem hat LinkedIn herausgefunden, dassdie Trendjobs nicht nur in den Metropolen entstehen, sondern überall im Land. Indiesem Punkt hebt sich Deutschland von anderen Industrieländern ab.Hervorzuheben ist auch, dass die ermittelten Trendberufe zu mehr als zweiDritteln (69 Prozent) durch Männer besetzt sind."Wir erleben eine Arbeitswelt im Wandel. Berufsbilder verschwinden, neueentstehen. Viele verstehen diese Entwicklungen als Bedrohung ihres Status Quo -und übersehen die entstehenden Chancen. Mit unserer Auswertung wollen wirUnternehmen und Arbeitnehmern helfen, besser zu verstehen, wohin die Reise geht.Denn dieses Verständnis ist sowohl für die Personalstrategie von Unternehmen alsauch für die Karriereplanung von Individuen erfolgsentscheidend", sagt BarbaraWittmann, Country Managerin DACH bei LinkedIn.Top 15 Trendjobs 2020Die digitale Transformation ist ein maßgeblicher Treiber der aktuellenVeränderungen in der Arbeitswelt. Als Folge sind viele Jobs mitEntwicklungspotenzial im technischen Bereich zu finden. Gleichzeitig werden aberauch Tätigkeiten häufiger nachgefragt, bei denen der persönliche Kontaktzwischen Menschen eine wichtige Rolle spielt oder bei denen Mensch und Maschinezusammenarbeiten. So finden sich Berufe wie Human Resources Partner und CustomerSuccess Specialist in den Top 5 wieder. Außerdem gibt es hierzulande immer mehrAgile Coaches, die Unternehmen helfen, Strukturen aufzubrechen, und beiTransformationsprojekten unterstützen. Die Top 15-Trendberufe des Jahres 2020sind:1. KI-Spezialist2. Site Reliability Engineer3. Customer Success Specialist4. Datenschutzbeauftragter5. Human Resources Partner6. Data Consultant7. Data Engineer8. Data Scientist9. IT-Security-Spezialist10. DevOps Engineer11. Chief Digital Officer12. Unity-Entwickler13. Produktmanager Digital14. Agile Coach15. Salesforce ConsultantTrendjobs entstehen deutschlandweitAnders als in Frankreich und Großbritannien entstehen Trendjobs in Deutschlandnicht nur in der Hauptstadt. Berlin (23 Prozent) ist zwar der wichtigsteStandort für die Berufe mit Zukunftspotenzial, insgesamt werden aber in allenRegionen des Landes entsprechende Stellen besetzt. Das stärkste Wachstum weistBielefeld auf - im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Stadt einen Anstieg von56 Prozent. Es folgen Garching bei München (46 Prozent) und Dresden (39Prozent). Viele Deutsche, die in Trendberufen tätig sind, zieht es aber auch insAusland. Am häufigsten wandern Data Scientists und DevOps Engineers aus, diepopulärsten Ziele sind die Schweiz, die Niederlande und Österreich.* MethodikDie Top 15 basiert auf einer Auswertung der Angaben von Arbeitnehmern undUnternehmen, die auf LinkedIn über ein öffentliches Profil verfügen.Berücksichtigt wurden ausschließlich LinkedIn Mitglieder, die innerhalb derletzten fünf Jahre bei einem Unternehmen in Deutschland in Vollzeit beschäftigtwaren. Auf Basis dieser Daten hat LinkedIn die Jobs mit der höchsten
Wachstumsrate ermittelt. Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des
weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in
Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion
darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit
reagieren können. 