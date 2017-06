LinkedIn erreicht 10 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz

München (ots) - Karriere-Netzwerk setzt konstantes Wachstum durchinnovative, auf die deutschsprachige Region zugeschnittene Lösungenfort // Weltweit 500 Millionen Mitglieder seit April 2017LinkedIn, das weltweit größte Karriere-Netzwerk, gibt heutebekannt, zehn Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und derSchweiz erreicht zu haben. LinkedIn zeigt sowohl bei Mitgliedern, alsauch Kunden beständiges Wachstum durch innovative Lösungen. 29 der 30DAX-Unternehmen setzen bereits auf LinkedIns Lösungen in denBereichen Rekrutierung, Marketing und Vertrieb. Dazu kommen weitereführende internationale Firmen der deutschsprachigen Region wie SAP,Swarovski und Credit Suisse sowie weltweit tätige Mittelständler wieCarl Zeiss und Red Bull. Die führenden Industrien sind ebenfalls aufder Plattform vertreten, die Sektoren mit den meisten Mitgliedern wiefolgt: Automobilherstellung, IT & Dienstleistungen, Marketing undWerbung sowie Ingenieurwesen. Die höchste Anzahl anLinkedIn-Mitgliedern ist in Deutschland in Köln, Frankfurt a. Mainund München, in Österreich in Wien und in der Schweiz in Zürich undGenf zu finden."Das Ziel von LinkedIn ist es, neue berufliche Möglichkeiten fürdie Mitglieder zu schaffen. Die benötigten Fähigkeiten für die Jobsvon heute und morgen verändern sich sehr schnell. Daher ist einwesentlicher Bestandteil unseres Angebots, unseren Nutzern dabei zuhelfen, sich diese Fähigkeiten anzueignen und ihre Karrierevoranzutreiben", kommentiert Barbara Wittmann, Direktorin für denBereich Rekrutierungs-Lösungen und Mitglied der GeschäftsleitungDeutschland, Österreich, Schweiz. "Unser konstantes Wachstum auf zehnMillionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum zeigt, dass unsereNutzer das Netzwerk, das sie sich über Linkedin aufbauen und dieberuflichen Einblicke, mit denen wir sie unterstützen, schätzen."Vor einigen Wochen knackte LinkedIn die Marke von weltweit 500Millionen Mitgliedern. Jedes neue Mitglied hilft, das Potenzial vonLinkedIn weiter auszuschöpfen und steigert den sogenanntenNetzwerk-Effekt. Dieser wird erzielt, wenn Mitglieder ihre Kontakteeinladen, LinkedIn beizutreten und die Seite zu nutzen, umInformationen zu finden, zu teilen, und am Ende neue Jobs undGeschäftsmöglichkeiten entdecken.Konstante Innovation für Mitglieder und UnternehmenDer lokale Wachstumstreiber für LinkedIn sind speziell auf diedeutschsprachige Region zugeschnittene Produkte für Mitglieder undUnternehmen. LinkedIn unterstützt beispielsweise Mitglieder dabei,ihre Karriere voranzutreiben, indem sie durch die Nachrichtenkanäleund die On-Demand-Weiterbildungsplattform LinkedIn Learningspezifische Einblicke in ihre Branche und Themen bekommen. LinkedInLearning ermöglicht es Mitgliedern, mit Hilfe einer umfangreichenBibliothek neue Fähigkeiten zu lernen. Anhand von mehr als 2.000deutschsprachigen Videos und 10.000 internationalen Kursen könnenNutzer sich Kenntnisse von Programmiersprachen bis hin zuFührungsqualitäten aneignen.LinkedIn hat darüber hinaus vor Kurzem seine überarbeitetedeutsche Nachrichtenplattform vorgestellt, die nun fünfNachrichtenkanäle umfasst - darunter "Wirtschaft und Märkte","Technologie und Internet" und "Job & Karriere". DerLinkedIn-Newsfeed ist außerdem ein wesentlicher Berührungspunkt derPlattform. Mitglieder posten hier eigene Blogbeiträge und bindenVideos ein. Internationale Persönlichkeiten wie Justin Trudeau oderRichard Branson, Gründer der Virgin Group sind im Kreis der mehr als500 ausgewählten LinkedIn Influencer und teilen regelmäßig spannendeBeiträge mit exklusiven Inhalten. Zu den deutschsprachigenInfluencern gehören führende Wirtschaftsgrößen aus der DACH-Regionwie Opel CEO Dr. Karl-Thomas Neumann, Wladimir Klitschko, MartinaKöderitz, CEO von IBM sowie Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzenderder Daimler AG.Außerdem hat LinkedIn die "Open Candidates"-Funktion eingeführt,die es Mitgliedern erlaubt, zu signalisieren, dass sie offen fürAngebote von Recruitern sind. Des weiteren können Mitglieder, die aufJobsuche sind, mit der "Meet the team"-Funktion einen Blick aufpotenzielle neue Kollegen/Innen werfen und damit bereits einenEinblick in das Unternehmen bekommen. Mit den überarbeiteten LinkedInCareer Pages präsentieren Unternehmen ihre Arbeitgebermarkevielseitiger und können zielgenauer potentielle neue Mitarbeiteransprechen. Bei den Marketing-Lösungen hat LinkedIn gerade "MatchedAudiences" und die "Lead Gen Form" vorgestellt. "Matched Audiences"erlaubt ein präziseres Retargeting bereits existierender Kontakte.Lead Gen Form ist eine neue mobile Marketing-Lösung, die effizientereGenerierung von Leads ermöglicht.Um Mitglieder zu unterstützen, die sich auf die Suche nach demnächsten Job begeben wollen, hat LinkedIn kürzlich "PremiumEssentials" eingeführt. Mit diesem Konto können LinkedIn MitgliederKontakte außerhalb ihres Netzwerks kontaktieren und erscheinen höherin Bewerbungslisten von Recruitern. Es kostet 99EUR pro Jahr oder10EUR pro Monat (inkl. MWST). Einen Überblick über alle Funktionenfinden Sie hier.Bildmaterial- Infografik [http://ots.de/G9jzT]- Teamfoto [http://ots.de/L2uj1]- Barbara Wittmann, Direktorin Talent Solutions und Mitglied derGeschäftsleitung LinkedIn Deutschland, Österreich, Schweiz[http://ots.de/Uaofl]Über LinkedInLinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilft ihnendabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessert dasKarrierenetzwerk nachhaltig die Rahmenbedingungen für Personalsuche,Marketing und Vertrieb. LinkedIns Vision ist der Economic Graph, einglobales Netzwerk von qualifizierten Fachkräften, das jedem Mitgliedneue Karrierechancen eröffnen kann. LinkedIn hat insgesamt mehr als500 Millionen Mitglieder. In der Region Deutschland, Österreich undSchweiz erreichte LinkedIn im Mai 2017 10 Millionen Mitglieder. 29der 30 deutschen DAX-Unternehmen setzen auf LinkedIn Produkte.Pressekontakt:LinkedIn Deutschland, Österreich, SchweizGudrun HerrmannE-Mail: gherrmann@linkedin.comTwitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACHLinkedIn: http://de.linkedin.com/in/gudrunherrmannHotwire PRAnna SchrothTel.: +49 89 262 08 189E-Mail: anna.schroth@hotwirepr.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annaschroth/Original-Content von: LinkedIn Corporation, übermittelt durch news aktuell