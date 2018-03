LinkedIn eröffnet zweiten Standort in Deutschland

München (ots) - Das berufliche Netzwerk LinkedIn expandiert nachBerlin / Wachstum im deutschsprachigen Raum wird weitervorangetriebenDas weltweit größte berufliche Netzwerk LinkedIn expandiert in derdeutschsprachigen Region und eröffnet seinen zweiten Standort inBerlin. Das Büro wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2018eingeweiht.Dieser Schritt ist ein Beleg für den Erfolg, welchen LinkedIn seitder Gründung des Büros in München im Jahr 2011 sowohl kommerziell alsauch im Hinblick auf das Mitgliederwachstum in Deutschland,Österreich und der Schweiz erzielt hat. Deutschland ist das ersteLand in Europa, in dem LinkedIn aufgrund der lokalen Größe desUnternehmens und des Marktpotenzials ein zweites Büro eröffnen wird.Das berufliche Netzwerk verzeichnet seit Anfang 2015 in Deutschland,Österreich und der Schweiz ein stetiges Mitgliederwachstum und zähltseit Dezember 2017 elf Millionen Mitglieder. Weiterhin setzen nahezualle der 30 deutschen DAX-Unternehmen sowie führende mittelständischeUnternehmen wie Carl Zeiss, Hager Group und Sixt auf Lösungen vonLinkedIn für Rekrutierungen, Marketing und Vertrieb.Treiber für das Wachstum sind die langfristigen Investitionen vonLinkedIn in Produkte für die Region, die auf der Umsetzung derWünsche seiner Mitglieder und Kunden beruhen. So führte LinkedInbeispielsweise im Februar 2018 mit "Karrieretipps & Mentoring" einein der Form einzigartige Mentoring-Lösung ein. Bereits im Dezemberletzten Jahres stellte LinkedIn den "Gehaltsvergleich" vor, bei demsich Mitglieder über die Gehaltsstrukturen einer großen Anzahl vonBranchen und Regionen informieren können."Berlin bietet hervorragende Mitarbeiter sowieEntwicklungsperspektiven", sagt Barbara Wittmann, Direktorin für denBereich Rekrutierungslösungen und Mitglied der Geschäftsleitung beiLinkedIn Deutschland, Österreich, Schweiz. "Unsere Vision ist es,wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Mitglieder, Unternehmen undden öffentlichen Sektor gleichermaßen zu schaffen. Wir freuen unsdarauf, einen Beitrag zur Stadt Berlin und zur Metropolregion zuleisten."LinkedIn plant das Büro mit 15 bis 20 Mitarbeitern zu eröffnen.Zunächst wird sich das berufliche Netzwerk auf die Anstellung neuerMitarbeiter und den Einzug in ein Gemeinschaftsbüro in zentraler Lagekonzentrieren. Eine ähnliche Strategie bewährte sich bereits inMünchen, bevor 2016 das eigene Büro in der Sendlinger Straße bezogenwurde. Mit zwei erfolgreichen Büros in Deutschland wird sich LinkedInnoch intensiver auf die Entwicklung von Produkten konzentrierenkönnen, die auf die Wünsche seiner Mitglieder und Kunden ausgerichtetsind.BildmaterialEin Bild von Barbara Wittmann finden Sie hier (http://ots.de/2zLqpd).Bildunterschrift: Barbara Wittmann, Direktorin Talent Solutions undMitglied des Führungsteams bei LinkedIn Deutschland, Österreich,Schweiz Bilder des Standortes München von LinkedIn Deutschland,Österreich, Schweiz finden Sie hier(https://drive.google.com/file/d/0B94TAq8iFfKyOWYxUDVaN1BMdVU/view).Über LinkedInLinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilftihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessertdas Karrierenetzwerk nachhaltig die Rahmenbedingungen fürPersonalsuche, Marketing und Vertrieb. LinkedIns Vision ist derEconomic Graph, ein globales Netzwerk von qualifizierten Fachkräften,das jedem Mitglied neue Karrierechancen eröffnen kann. LinkedIn hatinsgesamt mehr als 546 Millionen Mitglieder. In der RegionDeutschland, Österreich und Schweiz erreichte LinkedIn im Dezember2017 elf Millionen Mitglieder. Die Mehrzahl der DAX-Unternehmensetzen auf LinkedIn-Produkte.Pressekontakt:LinkedIn Deutschland, Österreich, SchweizGudrun HerrmannE-Mail: gherrmann@linkedin.comTwitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACHLinkedIn: http://de.linkedin.com/in/gudrunherrmannHotwire Public Relations Germany GmbHMatthias SternkopfTel.: +49 89 2109 3279E-Mail: matthias.sternkopf@hotwireglobal.comOriginal-Content von: LinkedIn Corporation, übermittelt durch news aktuell