LinkedIn: Vier globale Recruiting-Trends für das Jahr 2020

München (ots) - Jetzt sprechen die Profis - und die Zahlen: LinkedIn-Auswertungdeckt die wichtigsten Entwicklungen im Personalwesen aufIn der diesjährigen Ausgabe seines Global Talent Trends Report stellt LinkedInvier Trends vor, die die Arbeitswelt im Jahr 2020 weltweit prägen: Die EmployeeExperience wird wichtiger, People Analytics spielt eine größere Rolle, Stellenwerden verstärkt intern besetzt und das Altersspektrum innerhalb der Belegschaftverbreitert sich. Die Trends basieren auf einer Umfrage* unter weltweit mehr als7.000 Personalern und einer Auswertung der Datenpunkte von mehr als 660Millionen LinkedIn Mitgliedern, darunter 14 Millionen aus Deutschland,Österreich und der Schweiz.1. Employee Experience: Vom Buzzword zur gelebten PraxisDer Begriff "Employee Experience" wird analog zur "Customer Experience" gedachtund beschreibt alles, was ein Mitarbeiter als Teil des Unternehmens fühlt,erlebt oder womit er interagiert. 77 Prozent der Unternehmen arbeiten aktuell aneiner Verbesserung der Employee Experience. Und die Zahl der Stellen, die"Employee Experience" in der Bezeichnung tragen, ist heute 24-mal so groß wienoch vor fünf Jahren. Es geht dabei nicht nur um altruistische Motive, sondernauch um eine erfolgreiche Personalpolitik. Denn ein Investment in die EmployeeExperience stärkt die Mitarbeiterbindung (77 Prozent) und die Produktivität (71Prozent), sagen die befragten Personaler. Neun von zehn (96 Prozent) glaubenfolgerichtig, dass das Thema weiter an Bedeutung gewinnen wird.2. People Analytics: Datengetriebene Entscheidungen im PersonalwesenExperten diskutieren bereits seit Jahren darüber, dass Datenanalysen dasPersonalwesen verändern werden. Doch lange konnten sich fast ausschließlichGroßkonzerne die dafür benötigte Infrastruktur leisten. Geändert hat sich dasnun, weil mehr und mehr Drittanbieter-Tools zur Verfügung stehen, die einfach zubedienen sind und vielfältige Anwendungsfälle abdecken. Parallel dazu hat sichdie Zahl der HR-Fachleute, die angeben, sich mit Datenanalysen auszukennen,zwischen 2014 und 2019 um 242 Prozent erhöht. Die Zukunft könnte weiteresWachstum bringen - denn 73 Prozent der befragten Personaler erwarten, dassPeople Analytics in den kommenden fünf Jahren in ihrem Unternehmen hohePriorität genießen wird. Datengetriebene Entscheidungen im Personalwesen werdenalso endgültig zum Standard.3. Internal Recruiting: Stellen werden häufiger intern besetztIn der eigenen Belegschaft finden sich viele unentdeckte Talente, doch diewenigsten Unternehmen zapfen diesen Pool systematisch an. Wenn Stellen in derVergangenheit intern neu besetzt wurden, dann in der Regel deshalb, weil sichdie wechselwilligen Mitarbeiter aus eigenem Antrieb darum bemühten. Das ändertsich gegenwärtig, denn die interne Personalbeschaffung rückt zunehmend in denFokus von Personalern. 73 Prozent sagen, dass diese Form des Recruitings inihrem Unternehmen aktuell an Bedeutung gewinnt. Mit gutem Grund: Unternehmen,die viele Stellen intern besetzen, stärken die Personalbindung. Mitarbeiterbleiben ihnen im Schnitt 41 Prozent länger treu als Unternehmen, in denen dieinterne Personalbeschaffung eine geringere Rolle spielt.4. Multigenerational Workforce: Boomer und Generation Z arbeiten zusammenWeil Menschen später in Rente gehen und Nachwuchskräfte früher ins Arbeitslebeneinsteigen, wird das Altersspektrum in Unternehmen immer breiter. Unternehmenmüssen deshalb jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dieser Umstandnicht zum Hindernis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird - sondern zurChance. Erfahrenere Mitarbeiter können ihr Wissen an jüngere Generationenweitergeben, Berufseinsteiger neue Ideen einbringen. 89 Prozent der befragtenPersonaler glauben, dass eine multi-generationale Belegschaft das Unternehmenerfolgreicher macht."Die Trends des Jahres 2020 sind Folgen des sich weiter verschärfendenFachkräftemangels", kommentiert Barbara Wittmann, Country Managerin DACH beiLinkedIn. "Arbeitgeber rücken zunehmend die Employee Experience in den Fokus,weil sie begehrten Talenten heute mehr bieten müssen als nur ein gutes Gehalt.Dazu gehören auch Karriere- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die sich inhöherer Zahl eröffnen, wenn Unternehmen einen neuen Fokus auf internesRecruiting setzen und Stellen häufiger intern besetzen. Darüber hinaus haben wirfestgestellt, dass Arbeitgeber vermehrt versuchen, Mitarbeiter ausunterschiedlichen Generationen zu integrieren und die Stärken jedes Einzelnenzum Vorschein zu bringen. Das verschafft ihnen nicht nur einen wirtschaftlichenVorteil, sondern macht auch die Arbeitswelt ein Stück weit fairer und inklusiver- wir sehen darin deshalb eine überaus positive Entwicklung."*MethodikFür die Umfrage wurden 7.089 Personaler und Personalentscheider anhand derAngaben in ihrem LinkedIn-Profil identifiziert und per E-Mail befragt. DieBefragung liegt vom 24. August bis zum 30. September 2019. Darüber hinaus hatLinkedIn die Datenpunkte von mehr als 660 Millionen LinkedIn Mitgliedern ausmehr als 200 Ländern ausgewertet. Diese Analysen liefen zwischen Mai undDezember 2019.Den vollständigen Report finden Sie hier: https://business.linkedin.com/talent-solutions/recruiting-tips/global-talent-trends-2020Bildmaterial: https://www.mynewsdesk.com/de/linkedin-deutschland/images/barbara-wittmann-1805314Über LinkedInMit über 660 Millionen Mitgliedern weltweit und über 14 Millionen Mitgliedern imdeutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichenAustausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzenberufstätige Menschen und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufriedenzu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge ineinem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. DieMitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos.In Deutschland beschäftigen wir mittlerweile über 120 Mitarbeiter auf dieStandorte München und Berlin verteilt. Unseren Kunden aus den BereichenRecruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten,Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter sowie weitere geschäftliche Zielgruppenzu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln.Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung desweltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends inEchtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussiondarüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeitreagieren können.Pressekontakt:LinkedIn Deutschland, Österreich, SchweizJulia ChristophE-Mail: jchristoph@linkedin.comTwitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACHLinkedIn: www.linkedin.com/in/juliachristoph/Steffen WistE-Mail: swist@linkedin.comTwitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACHLinkedIn: www.linkedin.com/in/steffenwist/Hotwire Public Relations Germany GmbHMichaela MarschTel.: +49 89 21 09 32 78E-Mail: michaela.marsch@hotwireglobal.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64022/4500010OTS: LinkedIn CorporationOriginal-Content von: LinkedIn Corporation, übermittelt durch news aktuell