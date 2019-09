LinkedIn-Studie: Berlin ist Magnet für Tech-Talente (FOTO)

München (ots) -Nachfrage nach Tech-Talenten und KI-Fachkräften in Berlin steigt// Berlin als wichtiger Ausbildungsstandort für KI-Fachkräfte // Nur16 Prozent aller KI-Fachkräfte sind weiblichBerlin ist nicht nur Startup-Hub, sondern auch einer derwichtigsten Technologie- und KI-Standorte in Deutschland. Das zeigteine Auswertung des weltweit größten beruflichen digitalen NetzwerksLinkedIn in Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung fürWirtschaft, Energie und Betriebe sowie der WirtschaftsförderungBerlin, der Wirtschaftsförderung Brandenburg, der IHK Berlin und derTechnologiestiftung.Demnach verfügen knapp 50 Prozent der 727.000 LinkedIn Mitgliederin der Hauptstadtregion über digitale Fach- undAnwendungskompetenzen*. Drei Prozent davon (ca. 8.000) sindKI-Fachkräfte, von denen sogar über ein Drittel angeben, auch inBerlin ausgebildet worden zu sein. Bei der Geschlechteraufteilungzeigt sich allerdings ein Ungleichgewicht. Frauen machen nur 37Prozent der Arbeitnehmer mit Digitalkompetenzen aus. Im Bereich KIsind es sogar nur 16 Prozent.Tech-Talente stark gefragt47 Prozent aller LinkedIn Mitglieder in Berlin geben eine Form derDigitalkompetenz an - genauso viele wie in München. Während Berlinmit 42 Prozent an Anwendungskompetenzen führend ist, liegt München imBereich der Fachkompetenzen mit 35 Prozent einen Prozentpunkt vorBerlin. Nach Berlin und München sind Hamburg (42 Prozent), Frankfurt(41 Prozent) und Stuttgart (39 Prozent) die Städte mit dem größtenAnteil an digital geschulten Fachkräften.Die Nachfrage nach digitalen Kompetenzen ist in Berlin seit 2016um 20 Prozent gestiegen. Während 2016 noch 52 Prozent allerMitglieder, die den Job gewechselt haben, über digitale Kompetenzenverfügten, waren es 2018 schon 62 Prozent. Das liegt auch daran, dassdie am stärksten wachsenden Arbeitgeber (nach Zahl der Angestellten)aus dem Tech-Bereich kommen. Die Top 5 sind Zalando, N26, Wayfair,Auto1 und Delivery Hero. Softwareingenieur ist der am stärkstengefragte Jobtitel in Berlin.Wichtiger KI-AusbildungsstandortIn Deutschland arbeiten laut der LinkedIn-Auswertung 45.000KI-Fachkräfte. 18 Prozent davon arbeiten in Berlin, nur Münchenbeschäftigt mit 19 Prozent mehr KI-ler. Frankfurt folgt mit 10Prozent dahinter. Der Anteil dürfte sich in Berlin zudemperspektivisch verbessern, denn die zweitgrößte Branche, in derKI-Fachkräfte tätig sind, ist "Bildung und Forschung" mit 20 Prozenthinter "Software und IT-Dienstleistungen" (50 Prozent).Dazu kommt, dass mit 38 Prozent mehr als ein Drittel derKI-Fachkräfte auch in Berlin ausgebildet wurden. Neben denUniversitäten sorgen auch private Institute wie dasHasso-Plattner-Institut und die CODE University für den KI-Nachwuchsin der Hauptstadt. Die Liste zeigt auch, dass KI nicht mehr nur ausder Informatik kommt - die UdK findet sich ebenfalls in der Listewieder. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass KI ein internationalerBereich ist: 37 Prozent der Berliner KI-Fachkräfte haben ihrenAbschluss im Ausland erworben. Die restlichen 24 Prozent kommen vonanderen deutschen Standorten.Wirtschaftssenatorin Ramona Pop: "Berlin ist ein Tech Hotspot undführender KI-Standort. Wir haben das Potential an Talenten undFachkräften der Digitalwirtschaft und Unternehmen wissen, dass sie inunserer Stadt ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die digitaleArbeitswelt finden. Wir bieten beste Rahmenbedingungen, die Nähe zueuropäischen Märkten und ein einzigartiges Startup-Ökosystem, welchesImpulse für Innovation setzt und Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt. Um innovativ zu bleiben, muss ein Unternehmen auf dieVielfalt der Gesellschaft eingehen. Das bedeutet u.a., auf einausgewogenes Geschlechterverhältnis und den Zuzug ausländischerFachkräfte zu setzen. Die Studie bestätigt, dass wir hier weiterhineinen starken Fokus auf die Förderung von Frauen setzen müssen.""Unsere Auswertung zeigt zwei wesentliche Trends auf. Zum einen,dass KI und Digitalisierung global betrachtet werden müssen. NeueTechnologien und die zugehörigen Fähigkeiten lassen sich nur durchPartnerschaften und Zusammenarbeit über Städte- und Ländergrenzenbestmöglich entwickeln und nutzen", sagt Kristin Keveloh, ManagerEconomic Graph bei LinkedIn. "Zum anderen zeigt sich, dass dieDigitalisierung uns die Chance bietet, bestehende Unterschiede vonBranchen, Regionen und Geschlechtern auszugleichen. Allerdings nehmenwir diese Chance aktuell noch nicht wahr. So haben wir bereits imvergangenen Jahr festgestellt, dass Frauen bei KI-Kompetenzen imweltweiten Vergleich stark unterrepräsentiert sind. Erst, wenn wirLücken wie diese schließen, werden wir in der Lage sein, dasPotential der Digitalisierung vollends auszuschöpfen."* MethodikDie Ergebnisse der Studie basieren auf einer Analyse desberuflichen Netzwerks LinkedIn im März 2019. Die Studie betrachtetinsgesamt 727.000 LinkedIn Mitglieder in der Hauptstadtregion Berlin.Der Schwerpunkt dieser Untersuchung liegt auf Mitgliedern mitDigitalkompetenz, also Mitgliedern, die auf ihrem Profil mindestenseine Fähigkeit ('skill') angegeben haben, die als Digitalkompetenzdefiniert wurde. Fähigkeiten können von Mitgliedern auf ihrem Profilangegeben werden. LinkedIn verfügt über eine Liste von 35.000standardisierten Fähigkeiten, diese werden in der Analyseberücksichtigt. KI-Fachkräfte wurden für die Studie durch einenAlgorithmus des maschinellen Lernens identifiziert. Der Algorithmus betrachtet sowohl Job Titel und Fähigkeiten als auch die Tätigkeitsbeschreibung auf Mitgliedsprofilen und kann darauf aufbauend zwischen KI-Fachkräften und nicht KI-Fachkräften unterscheiden. Die vollständige Methodik entnehmen Sie bitte dem Report: http://ots.de/S24nAn

***

Über LinkedIn

Mit über 645 Millionen Mitgliedern weltweit und über 13 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn ist das größte soziale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit reagieren können. 