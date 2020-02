LinkedIn Opportunity Index: Jüngere fühlen sich nicht qualifiziert für den Arbeitsmarkt und Ältere fürchten Ausgrenzung (FOTO)

München (ots) - Globale Studie von LinkedIn ermittelt, wie Menschen ihreberuflichen Chancen einschätzen / Während sich in Europa Pessimismus breitmacht,sind Deutsche vergleichsweise optimistisch / Alt und Jung fühlt sich hierzulandezunehmend altersdiskriminiert, wenn auch mit unterschiedlichen Vorzeichen / Umberufliche Chancen zu nutzen, fehlt den Deutschen die notwendige ZeitWie gut sind meine beruflichen und privaten Möglichkeiten? Deutsche blicken lautdem LinkedIn Opportunity Index 2020 weniger optimistisch in die Zukunft als esMenschen im internationalen Durchschnitt tun - aber deutlich positiver als dieArbeitnehmer der meisten anderen europäischen Länder. Am optimistischstenschätzen dagegen Menschen in Wachstums- und Schwellenländern wie Indien,Indonesien oder China ihre Chancen auf berufliches und privates Glück ein. Diegrößten Herausforderungen hierzulande sind der Befragung zufolge der Mangel anZeit sowie Benachteiligungen durch das eigene Alter - egal ob jung oder alt. Fürden Opportunity Index 2020 haben LinkedIn, das weltweit größte Netzwerk fürberuflichen Austausch, und die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) globalmehr als 30.000 Menschen befragt, 2.025 davon in Deutschland*.Niederländer und Deutsche sind zuversichtlicher als Italiener und FranzosenWährend Deutsche und Schweizer auf dem gemeinsamen Rang zwei (von neununtersuchten europäischen Märkten) ihre beruflichen und privaten Möglichkeitenmit 96 Punkten noch verhältnismäßig optimistisch einschätzen (globaler Index =100), ist die Skepsis in Italien und Frankreich sehr viel ausgeprägter.Schweden, Irland, Großbritannien und Spanien liegen im europäischen Vergleich imMittelfeld, die Niederlande stehen an der Spitze. Eine Ausnahme unter denetablierten Industrienationen sind die USA, wo weiterhin großer Optimismusherrscht. An der Spitze der Gesamtauswertung stehen Indien, Indonesien undChina."Die Ergebnisse unserer Studie zeigen: In Deutschland sind viele Menschen davonüberzeugt, dass ihnen der Arbeitsmarkt ausreichend Möglichkeiten zur beruflichenVerwirklichung bietet. Zugleich wissen viele nicht, wie sie diese Chancen fürsich nutzen können", sagt Barbara Wittmann, Country Managerin DACH bei LinkedIn.Jüngere kämpfen für Akzeptanz - Ältere darum, den Anschluss nicht zu verlierenDie Generation Z (18-22 Jahre) und die Babyboomer (55-65 Jahre) stehen an denEnden des untersuchten Altersspektrums. Sie hadern beide mit ihrem Alter: 44Prozent der 55- bis 65-Jährigen fühlen sich durch diesen Faktor eingeschränkt,einen aktiven Lebensstil zu führen und im Job voranzukommen. Insbesondere beidenen, die ein sicheres Arbeitsverhältnis anstreben, ist die Sorge ausgeprägt,Unternehmen könnten jüngere Bewerber bevorzugen.Auch die Generation Z nimmt ihr Alter als Problem wahr - wenn auch unter anderenVorzeichen. Die 18- bis 22-Jährigen empfinden fehlende Arbeitserfahrung (21Prozent) sowie fehlende Führung und Orientierung (11 Prozent) alsHerausforderungen. Das wiederum führt zu einem Mangel an Selbstvertrauen (24Prozent), der für sie insgesamt die größte Hürde darstellt.Weil die Generation Z darum kämpft, sich auf dem hiesigen Arbeitsmarkt zuetablieren, sind ihr einige Punkte wichtiger als den Boomern: Jobsicherheit (40vs. 27 Prozent), Zugang zu Bildung (25 vs. 7 Prozent) und die Erweiterung desberuflichen Netzwerks (14 vs. 5 Prozent). Die Babyboomer haben gleichzeitigerkannt, dass sie sich an die digitale Welt anpassen und ihr Wissen auf demneuesten Stand halten müssen, um auf dem Arbeitsmarkt relevant zu bleiben. 83Prozent sagen, dass Veränderungsbereitschaft ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, 78Prozent betonen den Wert von Bildung."Weil wir immer früher in den Beruf einsteigen und später in Rente gehen, wirdder Arbeitsplatz zunehmend zum Schmelztiegel der Generationen. Nicht nur fürArbeitnehmer sondern auch für Arbeitgeber stellt das eine Herausforderung dar.Gleichzeitig bieten sich große Chancen: Vom Erfahrungsschatz der Babyboomerkönnen nachfolgende Generationen immens profitieren - und die Generation Zbringt wertvolle neue Ideen in das Unternehmen", sagt Barbara Wittmann.Den Deutschen mangelt es an Zeit, ihre Chancen wahrzunehmenWas hindert Menschen daran, ihre Wünsche zu verwirklichen? Während globalgesehen Geldmangel das größte Problem darstellt, fehlt es hierzulande vor alleman einem: Zeit (23 Prozent). In keinem europäischen Land ist das Problem größer- die Deutschen sind Europameister im Keine-Zeit-Haben.In diesen Kontext passt eine weitere Abweichung vom globalen Trend: Weltweitsind die Menschen überzeugt, dass man hart arbeiten muss, um seine Ziele zuerreichen - mit 81 Prozent ist das der meistgenannte Faktor. Wenn dieVerwirklichung der eigenen Wünsche aber oft an Zeitmangel scheitert, dann wärenoch härtere Arbeit ein Schritt in die falsche Richtung. Entgegen allerKlischees betonen hierzulande deshalb nur 58 Prozent den Wert dieses Faktors.Was sich die Deutschen wünschen- Zeit mit Freunden und Familie (34 Prozent)- Körper und Geist aktiv halten (33 Prozent)- Jobsicherheit (33 Prozent)- Ein Job, den ich liebe (32 Prozent)- Ein Job mit guter Work-Life-Balance (28 Prozent)Was sie dem näherbringt- Veränderungsbereitschaft (76 Prozent)- Bildung (70 Prozent)- Gleichberechtigter Zugang zu Verwirklichungschancen (69 Prozent)- Die richtigen Leute kennen oder die richtigen Verbindungen haben(68 Prozent)- Übertragbare Qualifikationen (66 Prozent)Was sie davon abhält- Zeitmangel (23 Prozent)- Finanzieller Status (22 Prozent)- Alter (22 Prozent)- Gesundheit/körperliche Einschränkungen (18 Prozent)- Schwieriger Arbeitsmarkt (17 Prozent)****MethodikLinkedIn veröffentlicht den Opportunity Index gemeinsam mit dem unabhängigenMarktforschungsinstitut Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Insgesamt wurdenim Rahmen der repräsentativen Erhebung mehr als 30.000 Menschen in 22 Märktenvon September bis Oktober 2019 befragt, davon 2.025 in Deutschland. Der Indexuntersucht, welche Chancen und Ziele Menschen in unterschiedlichen Lebensphasenweltweit verfolgen, welchen Hürden sie begegnen und welche Erfolgsfaktoren inunterschiedlichen Kontexten maßgeblich sind. Es handelt sich um einenzusammengesetzten Index, der sieben Makro- und Mikrofaktoren umfasst. Dazuzählen:
- Erwartungen an die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in denkommenden zwölf Monaten
- Erwartungen an die persönliche finanzielle Situation in denkommenden zwölf Monaten
- Lebensqualität, gemessen in Zufriedenheit
- Lebensqualität, verglichen mit den Eltern
- Gegenwärtige Verfügbarkeit von Verwirklichungschancen[opportunities]
- Erwartungen an die Verfügbarkeit von Verwirklichungschancen inden kommenden zwölf Monaten
- Zuversicht in den eigenen Erfolg

Den vollständigen Report finden Sie hier: www.linkedin.com/opportunityindex 