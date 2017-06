Linke wollen in Hannover Wahlprogramm beschließen

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - In Hannover hat am Freitag der Bundesparteitag der Linken begonnen. Auf dem dreitägigen Parteitag soll das Wahlprogramm der Partei zu den Bundestagswahlen am 24. September beraten und beschlossen werden. Die Delegierten werden unter anderem über die Themen Sozialpolitik, Arbeitsmarkt, Wohnungsbau und Bildungspolitik beraten.

Am Freitagnachmittag steht außerdem eine Rede der Parteivorsitzenden Katja Kipping auf der Tagesordnung. Auch von Co-Parteichef Bernd Riexinger und den beiden Spitzenkandidaten der Partei für die Bundestagswahl, Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht werden an den drei Tagen Reden erwartet, wobei voraussichtlich Wagenknechts Rede den Parteitag am Sonntag beenden wird.

Foto: über dts Nachrichtenagentur