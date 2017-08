Linke kritisiert europäisch-afrikanischen Flüchtlingsgipfel

Berlin (ots) - Der Obmann der Linkspartei im AuswärtigenAusschuss, Stefan Liebich, kritisiert das heutige Spitzentreffen zurFlüchtlingspolitik.Liebich sagte am Montag im rbb-Inforadio, der Gipfel der Staats-und Regierungschefs von europäischen und afrikanischen Ländern seiein "Flüchtlingsvermeidungsgipfel". "Man will eigentlich eine Mauer -wie Donald Trump, nur im Mittelmeer - errichten, aus Militärschiffender EU, der NATO, und sogar von libyschen Warlords. Ich glaube, dasist der falsche Weg, und der wird scheitern."Es müsse vielmehr um die Bekämpfung der Fluchtursachen gehen, soLiebich: "Wann und wo immer es in unserer Geschichte geschlosseneGrenzen gab und die Menschen von der einen Seite auf die anderewollten, gab es auch kriminelle Schlepper. Die wird man nicht dadurchbekämpfen, indem man sie beschießt. Wenn man das Schleppergeschäftbekämpfen will, dann braucht man legale Fluchtwege und dann muss mansich Gedanken machen, warum die Menschen fliehen."Bei dem Treffen in Paris berät Kanzlerin Angela Merkel mit denStaats- und Regierungschefs von Frankreich, Spanien und Italien. Auchafrikanische Länder entlang der Migrationsroute sind vertreten,nämlich Libyen, Niger und Tschad.Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/A1CP0Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell