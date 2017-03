Linke fordert klare Haltung von Merkel vor USA-Reise

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Zwei Tage vor dem Staatsbesuch bei US-Präsident Donald Trump hat die Opposition eine klare Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. Jan van Aken, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, sagte "Bild am Sonntag": "Es ist gut, dass der Höflichkeitsbesuch stattfindet, auch wenn am Ende Nullkommanull dabei herauskommt. Kanzlerin Merkel muss Trump klarmachen: Eine Welt mit Mauern ist eine Welt des vergangenen Jahrhunderts."

US-Psychologe John Gartner von der John Hopkins University rät Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgrund Trumps Persönlichkeit zu außergewöhnlichen Maßnahmen. "Am meisten würde Angela Merkel wohl erreichen, wenn sie ein Schmuckband von Ivanka Trumps Kollektion tragen würde. Das würde den Präsidenten beeindrucken, so traurig es klingt", sagte Gartner "Bild am Sonntag".

Foto: über dts Nachrichtenagentur