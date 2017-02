BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat den neu gewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) aufgefordert, sich für den "sozialen Zusammenhalt" in Deutschland einzusetzen. "Das wichtigste ist, dass Steinmeier als zentrales Thema den sozialen Zusammenhalt in Deutschland, Europa und in der Welt setzt", sagte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Wenn er dort Akzente setzt, wird er auch Unterstützung von der Linken bekommen", betonte Bartsch.

Steinmeier hatte in der Bundesversammlung am Sonntag im ersten Wahlgang 931 von 1.239 abgegebenen gültigen Stimmen erhalten und damit weit mehr als die erforderliche absolute Mehrheit.

Foto: dts Nachrichtenagentur