Linke fordert Reisewarnung für die Türkei

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Festnahme zweier weiterer Deutscher in der Türkei erhebt die Linke schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung.



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) gefährdeten mit ihrer Politik gegenüber Ankara die Sicherheit der Bürger, sagte Sevim Dagdelen, Sprecherin der Linksfraktion für Internationale Beziehungen, am Freitag in Berlin. Angesichts der Gefährdungslage müsse das Auswärtige Amt unverzüglich eine offizielle Reisewarnung für die Türkei herausgeben. "Das Zaudern der Bundesregierung hat in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft den Geiselnehmer Erdogan nicht beeindrucken." Am Donnerstag waren zwei weitere Bundesbürger in der Türkei festgenommen worden - wohl aufgrund politischer Vorwürfe./bw/DP/edh