Linke erfreut über Scholz` Vorschlag für Mindestlohnanhebung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, hat sich erfreut über einen Vorstoß von SPD-Vize Olaf Scholz für eine Mindestlohnanhebung geäußert. "Wir begrüßen, dass die SPD einen Schritt auf die Linke zugeht und unser Vorschlag von zwölf Euro Mindestlohn von Olaf Scholz unterstützt wird", sagte Bartsch dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). "Wir hätten uns diesen Vorstoß jedoch bereits vor der Wahl gewünscht", fügte der Linken-Politiker hinzu.

Scholz hatte zuvor dem "Spiegel" gesagt, dass man "den Mindestlohn in einem überschaubaren Zeitraum auf zwölf Euro pro Stunde anheben" sollte. In der aktuellen Gesellschaft müsse die SPD den Mindestlohn "noch viel stärker als Korrekturinstrument einsetzen", als sie es bisher getan habe, so Scholz. Der Mindestlohn beträgt aktuell brutto 8,84 Euro je Zeitstunde.

Foto: über dts Nachrichtenagentur