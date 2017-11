Linke beantragt Aktuelle Stunde zu 'Paradise Papers'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke hat eine Aktuelle Stunde im Bundestag zu den "Paradise Papers" mit Enthüllungen über Steuervermeidung in großem Stil beantragt.



"Wenn Konzerne und Millionäre sich um die Beteiligung an den Kosten der Allgemeinheit drücken, müssen wir das diskutieren", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Denn für den Schaden, den die einen mit Steuervermeidung und Steuerflucht verursachen, müssen die ehrlichen Steuerzahler aufkommen." Der Bundestag müsse ein klares Zeichen senden, dass es so nicht weitergehen dürfe. Die "Süddeutscher Zeitung" hatte mit einem internationalen Recherchenetzwerk umfangreiche Daten zu Steuerflucht mit Hilfe von Steueroasen ausgewertet und darüber berichtet./bw/DP/zb