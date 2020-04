Linke: Rentenbesteuerung in Corona-Krise teilweise aussetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat gefordert, die Rentenbesteuerung in der Corona-Krise für manche Rentner auszusetzen.



"Wir sollten in diesem Jahr für Menschen, die in einem hohen Alter sind und ausschließlich die gesetzliche Rente beziehen, die Rentenbesteuerung aussetzen", sagte Bartsch der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Die Steuererklärung sei eine große Sorge für viele Rentner im hohen Alter. "Und in Zeiten von Corona ist die Situation für diejenigen, die auf Hilfe Dritter angewiesen sind, noch viel schwieriger."

Seit 2005 gilt die sogenannte nachgelagerte Rentenbesteuerung. Welcher Anteil der Rente besteuert wird, hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab. Bei Rentnern, die 2005 oder vorher in Rente gegangen sind, sind 50 Prozent der Altersbezüge steuerpflichtig. Bei Neurentnern des Jahres 2019 sind es 78 Prozent. Ab 2040 werden die gesetzlichen Renten komplett besteuert. Die Linke kritisiert dies schon länger: "Kleine und mittlere Bezüge aus der gesetzlichen Rente müssen vor der Besteuerung geschützt werden", unterstrich Bartsch.

Mit Blick auf die Einschränkungen in der Corona-Krise forderte Linke-Parteichef Bernd Riexinger, dass Demonstrationen unter Bedingungen stattfinden können. "Eine sinnvolle Einschränkung des Versammlungsrechtes muss nicht bedeuten, dass dieses Recht überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden kann", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Im Gegenteil: "Wenn es den Veranstaltenden gelingt, den Infektionsschutz sicherzustellen, müssen die Veranstaltungen auch stattfinden können. Das ist dann erfüllt, wenn Abstandsregeln eingehalten werden, zum Beispiel bei einer Demonstration per Autokorso."/sku/DP/zb