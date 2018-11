Linke-Politikerin Zimmermann gegen Senkung des Arbeitslosenbeitrags

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann hat die Pläne der Bundesregierung für eine Senkung des Arbeitslosenbeitrags kritisiert.



"Es wäre bitter nötig, die Arbeitslosenversicherung ernsthaft zu stärken", erklärte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion der Deutschen Presse-Agentur. "Die Betreuung Erwerbsloser in der Arbeitslosenversicherung muss wieder von der Ausnahme zur Regel werden." Eine Beitragssenkung spült weniger Geld in die Kasse für die Arbeitslosenversicherung.

Union und SPD wollen am Freitag im Bundestag eine dauerhafte Senkung des Arbeitslosenbeitrags von 3 auf 2,6 Prozent beschließen. Per Verordnung will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) den Beitragssatz zudem befristet um weitere 0,1 Punkte bis Ende 2022 senken. Kommt das Gesetz wie erwartet durch, sinkt der Beitrag, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte zahlen, bei einem Bruttolohn von 2000 Euro somit 2019 um 10 Euro.

Arbeitnehmer würden so nur fünf Euro sparen, kritisierte Zimmermann. "Dem stehen rund 2,85 Milliarden Euro im Jahr Entlastung der Arbeitgeber gegenüber." Die Linke fordert einen deutlich einfacheren Zugang zu der Versicherung sowie längere Bezugsdauern insbesondere für Ältere./thn/DP/zb