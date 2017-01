Linke-Politiker: Partei zielt in Brandenburg auf 20 Prozent plus X

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestagsabgeordnete Thomas Nord (Linke) will bei der in diesem Jahr anstehenden Bundestagswahl nicht "auf die AfD starren wie das Kaninchen auf die Schlange". Das sagte er im Interview mit der Tageszeitung "Neues Deutschland" (Montagsausgabe). Nord ist Wahlkampfleiter seiner Partei in Brandenburg und tritt bei der Bundestagswahl in seinem Wahlkreis im Osten des Bundeslandes höchstwahrscheinlich gegen AfD-Vizechef Alexander Gauland an.

Die AfD sei "ein reaktionärer Ausfluss jahrzehntelanger globaler neoliberaler Politik", sagte Nord. Bei der Bundestagswahl gehe es darum, "die Große Koalition abzulösen und die CDU in die Opposition zu schicken". Die Alternative sei Rot-Rot-Grün. "Darum werde ich mich in meinem Wahlkampf hauptsächlich mit der Großen Koalition auseinandersetzen. Es geht darum, Wege für eine progressive Alternative aufzuzeigen und damit die eigenen Wähler zu mobilisieren." Befragt nach dem Wahlziel der Linkspartei in Brandenburg sagte Nord: "20 Prozent plus X klingen im Moment utopisch, sind aber erreichbar."

