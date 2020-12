Linke: Haseloff muss Vertrauensfrage stellen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Linke in Sachsen-Anhalt hat die Entlassung von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) als alternativlos bezeichnet.



"Damit ist der Richtungskampf innerhalb der CDU Sachsen-Anhalt offen ausgebrochen", sagte Fraktionschefin Eva von Angern am Freitag nach Fraktionsangaben in Magdeburg. Die CDU sei tief gespalten, "es stehen sich unversöhnliche Flügel gegenüber". Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der seinen Innenminister im Koalitionsstreit um den Rundfunkbeitrag entlassen hatte, müsse jetzt die Vertrauensfrage stellen, forderte von Angern. "Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben ein Recht darauf, zu wissen, wer im Landtag von Sachsen-Anhalt eine Mehrheit hat." Stahlknecht ist auch CDU-Landesvorsitzender./uk/DP/eas