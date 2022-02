Linke-Fraktionschefin begrüßt Sanktionen gegen russische Führung

BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali hat die Sanktionen des Westens gegen die russische Führung um Präsident Wladimir Putin begrüßt. Man halte Aufrüstung und Militarisierung nach wie vor nicht für den richtigen Weg, sagte Mohamed Ali am Sonntag im ARD-"Morgenmagazin". Sanktionen gegen Russland und vor allem gegen die Führung in Moskau seien aber vernünftig. Das habe man in der Vergangenheit immer abgelehnt. Wenn man im Zusammenhang mit dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift gezielt die Führungsriege treffe, "ist das durchaus vernünftig", ergänzte sie.

Mohamed Ali räumte ein, die Linke habe die Rationalität von Putin überschätzt. "Wir haben nicht erwartet, dass er diesen Angriffskrieg startet." Zugleich lehnte sie eine weitere Aufrüstung der Nato ab. Die Nato-Staaten seien bereits sehr stark aufgerüstet. "Dass man hier mit noch mehr Militarisierung eine Abschreckung erreichen kann, das glaube ich tatsächlich nicht." Es müsse nun alles für eine Entspannung unternommen werden, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Man müsse versuchen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Ich glaube, dass militärisch das nicht zu gewinnen ist", sagte Mohamed Ali.

Die USA, Deutschland und weitere Verbündete hatten am Samstagabend einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift vereinbart. Der Schritt könnte dazu führen, dass der Handel zwischen Russland und dem Westen weitreichend eingeschränkt wird. Bei der Sondersitzung des Bundestags will Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Vormittag eine 30-minütige Regierungserklärung abgeben, gefolgt von einer zweieinhalbstündigen Aussprache der Fraktionen./bk/DP/stk