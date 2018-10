Linke-Fraktionschef fordert Stopp von Waffenexporten nach Saudi-Arabien

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der mutmaßlichen Tötung eines Journalisten im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul hat der Linke-Politiker Dietmar Bartsch den Stopp von Waffenlieferungen nach Riad gefordert.



"Man muss Schluss machen mit Waffenexporten nach Saudi-Arabien. Wie kann man das nur an eine solche Diktatur weiter betreiben?", sagte der Linke-Fraktionschef im Bundestag am Donnerstag im "ARD-Morgenmagazin".

Der saudische Journalist Jamal Khashoggi ist verschwunden, seit er Anfang Oktober in dem Konsulat Papiere für seine Hochzeit abholen wollte. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass er von einem aus Saudi-Arabien angereisten Kommando getötet wurde.

"Die jetzige butterweiche Haltung, die offensichtlich auch damit zu tun, dass man große Abschlüsse auf wirtschaftlichem Gebiet machen will, ist nicht akzeptabel", sagte Bartsch. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch die schnelle Aufklärung des Falls angemahnt - aber keine konkreten Fristen genannt. Bartsch forderte gleiche Maßstäbe im Umgang mit anderen Staaten. Beim Nervengiftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal habe man beispielsweise nicht gezögert, zügig russische Diplomaten auszuweisen./swe/DP/fba