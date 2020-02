Linke: Brandenburger Regierung hat in ersten 100 Tagen zu wenig gemacht

Berlin (ots) - Die Brandenburger Regierungs-Koalition ist am Donnerstag 100 Tageim Amt - Zeit für eine erste Bilanz ihrer Arbeit, auch für die Opposition.Während sich das rot-schwarz-grüne Kabinett unter Ministerpräsident DietmarWoidke (SPD) erst am Dienstagnachmittag äußern will, hat der Vorsitzende derLinksfraktion im Landtag, Sebastian Walter, bereits am Vormittag Kritik geübt.Im Inforadio vom rbb sagte er, die Regierung habe bisher wenig geleistet. Es seischön, dass man sich im Kabinett gut verstehe, aber: "Es interessiert dieBrandenburgerinnen und Brandenburger nicht, ob die Regierung miteinander lachenkann, sondern ob was passiert. Und in den ersten 100 Tagen [...] ist nichtbesonders viel passiert. Die Regierung stolpert immer noch vor sich hin."Die Ansiedlung von Tesla und BASF im Bundesland sei kein Verdienst der aktuellenRegierung, so Walter. Darauf habe sie keinen Einfluss gehabt. "Das, was siejetzt tun könnte, beispielsweise bei Tesla, um ein paar Fragen zu klären -beispielsweise wird es gute Arbeitsplätze bei Tesla geben, da gibt es keineAntwort von der Landesregierung und auch kein Bemühen darum." Auch in SachenInfrastruktur bei Tesla, so Walter weiter, habe die Regierung noch kein Konzeptvorgelegt.Darüberhinaus kritisierte der Linken-Fraktionsvorsitzende die Haushaltspläne."Wir müssen Geld in die Hand nehmen, keine Frage", so Walter. Aber dieLandesregierung setze bei den geplanten Investitionen keine Prioritäten,beispielsweise für den Ausbau des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs oderkostenlose Kita-Plätze.Die Linken waren in Brandenburg bis zur vergangenen Wahl an der Regierungbeteiligt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105280/4529455OTS: InforadioOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuell