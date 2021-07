Linkdood kündigt iCallBOX an, die führende tragbare Sicherheitslösung für Arbeit oder Zuhause

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Das bahnbrechende Gerät nutzt die neueste 2.0-Technologie, um den Datenschutz und die Kommunikationssicherheit im Cyberspace zu revolutionieren.Da COVID-19 das Arbeiten von zu Hause aus zu einem festen Bestandteil unseres täglichen Lebens macht, wird der Schutz der Daten immer wichtiger. Um persönliche Daten zu schützen, hat Linkdood ein effizientes, tragbares Gerät gebaut, das nicht nur private Online-Gespräche integriert und kanalisiert, sondern auch Cybersecurity-Funktionen bietet: die LiNKDOOD iCallBOX ®.Datenschutz und Sicherheit sind unerlässlich. Im vergangenen Jahr wurden die Zugangsdaten von mehr als 500.000 Konten auf Telefonkonferenzplattformen im Dark Web zum Verkauf angeboten. Darüber hinaus sind COVID-19-bezogene Betrügereien, die auf sensible, personenbezogene, finanzielle und medizinische Informationen abzielen, auf dem Vormarsch. Angesichts der zunehmenden Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes kann selbst etwas so Einfaches wie eine Verbindung mit dem Internet riskant sein. Auf einem öffentlichen Server können Informationen wie IP-Adressen von anderen eingesehen werden, die mit dem Server verbunden sind. Einzelpersonen und Unternehmen werden dadurch anfällig für Cyberkriminelle, die versuchen, Daten abzufangen.Mit der iCallBOX ®sind alle persönlichen Chats, Audiodateien, Videodateien, Nachrichten, Dokumente und Fotos geschützt. Bei dieser führenden Lösung handelt es sich um eine Hardware-Version der im April 2021 eingeführten Linkdood Communication Platform (LCP). Mithilfe dieser Remote-Office-Plattform können die Anwender ihre Core-Server auf sichere und anpassbare Weise steuern. Noch besser ist, dass die Chat-Funktion im Gegensatz zu anderen Messaging-Plattformen keine öffentlichen Server verwendet, wodurch persönliche Daten durch eine zusätzliche Sicherheitsschicht geschützt werden.iCallBOX ® ergänzt das LCP und schützt die Privatsphäre der gespeicherten Daten und Gespräche vor böswilligen Aktivitäten.Schließen Sie die CallBOX ® einfach an und schalten Sie sie ein, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Die iCallBOX ® funktioniert sogar mit dem eigenen Mobiltelefon, dem Desktop und anderen elektronischen Geräten. Dieses einfach zu bedienende, tragbare und leicht zu transportierende Gerät ist weltweit die Nummer eins, wenn es um den Schutz der Privatsphäre bei der Kommunikation geht.Um maximalen Datenschutz und Sicherheit für die Familie zu gewährleisten, speichert iCallBOX ® keine Benutzerdaten auf externen Servern und lässt keine Hintertür für böswillige Akteure. Sie schützt dadurch vor Hacking und Datenschutzverletzungen", erklärte Richard Yi, Chief Operation Officer von Linkdood.Leistungsstarke Funktionen zur Maximierung der Privatsphäre bei der persönlichen KommunikationMit der neuesten 2.0-Technologie läutet LCP eine neue Ära der Sicherheit und des Datenschutzes ein. Mit der dreifachen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dem fünfdimensionalen Schutz durch die DDIO-Entwicklungsplattform bietet LCP Einzelpersonen die vollständige Kontrolle über ihre Daten und ihre Privatsphäre und verhindert, dass Dritte Daten analysieren, abfangen oder stehlen können.Bei der iCallBOX ® sind als einzigem Server seiner Art die Privatsphäre-Einstellungen anpassbar. Einzelne Anwender können sie für persönliche Daten nutzen, während größere Organisationen und Unternehmen von der Absicherung ihrer Daten und wichtigen Informationen profitieren können.Zusätzlich zum Schutz persönlicher und privater Informationen verfügt die iCallBOX ® über mehrere Funktionen, die die Verwaltung persönlicher Daten optimieren. Benutzer können die "Selbstzerstörungs"-Nachrichtenfunktion nutzen, die Nachrichten löscht, sobald sie gelesen wurden, und auch die leistungsstarken Audio- und Videokonferenzfunktionen voll ausschöpfen. Außerdem ist die iCallBOX ® flexibel und kompakt (25cm x 19cm x 5cm) und mühelos zu installieren.Datenschutz und Sicherheit lassen sich mit der günstigen iCallBOX ®schon ab einem Preis von 19,95 USD pro Nutzer und Jahr sicherstellen. Die iCallBOX ® ist ab sofort erhältlich bei Amazon (https://www.amazon.com/iCallBOX-Communication-Platform-Subscription-Portable/dp/B096Z9224S/).iCallBOX BroschüreUm mehr über andere Datensicherungslösungen zu erfahren und Zugang zu noch wettbewerbsfähigeren Preisplänen zu erhalten, besuchen Sie https://www.linkdood.com/; oder besuchen Sie unsere Social-Media-Seiten auf Facebook (https://www.facebook.com/linkdoodasia), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/linkdoodasia), Twitter (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flinkdoodasia&data=04%7C01%7Cjennifer.long%40prnasia.com%7Cae4c161bb6664c873e5108d919fd89da%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637569399011893638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=WtEKEHQ4YHdTOl8SOHzodAWCUwk8mIejt6ppN9OgZm4%3D&reserved=0) und Instagram (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Flinkdoodasia&data=04%7C01%7Cjennifer.long%40prnasia.com%7Cae4c161bb6664c873e5108d919fd89da%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637569399011893638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=bJA%2Bj5M8oz4F41TwOBBJmetzH69OEKiOtIDkiL7HTBE%3D&reserved=0), um weitere Updates über unser Produkt und Unternehmen zu erhalten.Partnerschaften und Geschäftsmöglichkeiten sind offen für globale Distributoren und Wiederverkäufer. E-Mail an marketing@linkdood.com für weitere Informationen.Informationen zu LinkdoodLINKDOOD TECHNOLOGIES SDN BHD wurde im April 2014 gegründet und ist ein Informationstechnologie-Unternehmen, das sich auf Datensicherheitsmanagement spezialisiert hat. Mit seinem Team von Cybersecurity-Experten entwickelt Linkdood Lösungen für die Informationssicherheitsbranche, die von Verhaltenskontrolle, Desktop-Sicherheitsmanagement und Datensicherheitsmanagement bis hin zu Instant Messaging, Netzwerkzugang und E-Mail-Audit reichen. Das in Malaysia ansässige Unternehmen entwickelt außerdem Smart-City-Infrastruktur-, Big-Data- und Internet-of-Things-Lösungen (IoT).Website https://www.linkdood.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515000/iCallBOX.jpgPressekontakt:Carmen Mocarmen.mo@linkdood.com+60-18-200-3336Original-Content von: LINKDOOD TECHNOLOGIES SDN BHD, übermittelt durch news aktuell