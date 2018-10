Link Financial Group ernennt John Kerr zum Chairman

London (ots/PRNewswire) -Link Financial Group, eines der in Europa führendenAlternative-Investment-Management-Unternehmen undKreditbetreuungsunternehmen für Verbraucher- und KMU-Kredite unterden Marken LCM Partners und Link Financial, gab heute die Ernennungvon John Kerr zum Chairman bekannt.John Kerr wird die Nachfolge von Philippe Paillart antreten, wenndieser nach 19 Jahren aus dem Vorstand des Konzerns ausscheidet. JohnKerr verfügt über umfangreiche und weitläufige Erfahrung darin,globale Unternehmen zu führen, zuletzt als Vice Chairman of GlobalConsulting bei Deloitte und davor als CEO of Global Consulting beiDeloitte.Bezüglicher seiner Ernennung sagte John Kerr: "Ich freue mich, derLink Financial Group als Chairman beizutreten, nachdem ich zehn Jahrelang mit dem Team gearbeitet habe. Die Denkweise des Teams ist nachaußen gerichtet, was ihm die Fähigkeit gibt, einzigartigeInvestitionsgelegenheiten zu erkennen. Die aktuelle strategischePartnerschaft mit Brookfield Asset Mangagement, mit der Plattform inneue Märkte zu expandieren, wird von den Möglichkeiten beiderUnternehmen profitieren, und ich freue mich darauf, mich ihnen in dernächsten Phase des Wachstums und der Entwicklung anzuschließen.Paul Burdell, Mitbegründer und CEO, fügte hinzu: "Ich möchtePhilippe für seinen unschätzbaren Beitrag, sein Fachwissen und seineLoyalität danken, die er in den letzten 19 Jahren gezeigt hat. SeineErfahrung und seine Freundschaft werden wir sehr vermissen und wirwünschen Philippe alles Gute für die Zukunft. Ich habe mit John vieleJahre lang zusammengearbeitet und habe mit eigenen Augen gesehen, wieer mit Kunden, Lieferanten und Teams interagiert. Als John erwähnte,dass er Deloitte verlassen würde, wusste ich, dass er der richtigeChairman wäre, um an der Seite unserer Gründer, derUnternehmensführung und Brookfield zu arbeiten, und wir sindbegeistert, dass er zu uns kommt."Redaktionelle Hinweise:Über LCM PartnersLCM ist ein in Europa führender Alternative Asset Manager, mitSitz in London und ist spezialisiert auf den Ankauf ganzerVerbraucher- und KMU-Kreditportfolios. LCM verfügt über eineinzigartiges Fachwissen bei Investitionen in und der Verwaltung vonKreditportfolios, besitzt etwa 3 Milliarden Euro an angelegtem oderzugesagtem Kapital und hat in mehr als 2.500 Portfolios vonleistungsstarken, restrukturierten und notleidenden Krediteninvestiert.LCM hat mehrere Auszeichnungen der Investmentbranche erhalten, undwurde unter anderem von European Pensions als "Vermögensverwalter füralternative Investitionen des Jahres 2017" ausgezeichnet, und erhieltbei den Private Debt Investor's Awards 2016 gleich zweiAuszeichnungen, als "Europäischer Schuldverwalter für notleidendeKredite" sowie als "Europäischer Mittelbeschaffer". DieseAuszeichnungen zeugen von der Erfolgsbilanz des Teams, das seit 1999ein ungehebeltes IRR von 14,8 % erzielt hat.LCM stellt zurzeit Kapital für seine Strategie "LCM CreditOpportunities III" bereit, für die die Mittelbeschaffung 2016 endete,und startete seine Strategie "Strategic Origination and LendingOpportunities" ("SOLO") im März 2018.Weitere Informationen erhalten Sie auf der LCM-Website unterhttp://www.lcmpartners.eu .Über Link FinancialLink bietet europäischen Finanzinstituten, Investoren undsonstigen Kreditgebern die Dienstleistungen Kreditverwaltung,Schuldenkauf und Standby-Kreditbetreuungslösungen an. Link verwaltetetwa 3 Millionen Kundenkonten sowie ein korrespondierendesAnlagevermögen in Höhe von 25 Milliarden Euro und beschäftigt rund700 Mitarbeiter an zehn europäischen Bürostandorten.Link war eines der Gründungsmitglieder der modernen Kredit- undInkassobranche in Europa und steht seither an vorderster Front derInnovation. Die proprietäre operative Plattform von Link ermöglichtes Unternehmen, eine große Bandbreite an Anlageklassen in undaußerhalb der Finanzdienstleistungsindustrie zu betreuen.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Link-Website unterhttp://www.linkfinancial.eu .Über BrookfieldBrookfield Asset Management Inc. ist ein globaler AlternativeAsset Manager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 285Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat eine Geschichte von über 100Jahren, was den Besitz und den Betrieb von Anlagen betrifft, miteinem Fokus auf Immobilien, erneuerbare Energie, Infrastruktur undPrivate Equity.Brookfield bietet eine Reihe öffentlicher und privaterInvestmentprodukte und -dienstleistungen an und ist an den Börsen inNew York, in Toronto und an der Euronext jeweils unter den SymbolenBAM, BAM.A und BAMA notiert.Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte dieWebsite des Unternehmens unter http://www.brookfield.com.Pressekontakt:LCM PartnersPaul D BurdellT: +44-203-457-5050paulburdell@lcmpartners.euLCM PartnersJames HoganT: +44-203-198-8637jhogan@lcmpartners.euOriginal-Content von: LINK Financial, übermittelt durch news aktuell