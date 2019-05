Link11 vertieft Zusammenarbeit beim DDoS-Schutz mit CBC

Frankfurt am Main (ots) - Link11, einer der führenden Anbieter vonDDoS-Schutzlösungen in Europa, baut die Zusammenarbeit mit CBC, demProduktions- und Technik-Unternehmen der Mediengruppe RTLDeutschland, weiter aus. CBC sicherte mit dem Link11 DDoS-Schutzschon seit 2014 bestimmte Netzwerkbereiche gegen Überlastungsattackenab. Ab sofort übernimmt Link11 für alle On-Premise-Netzwerke desUnternehmens die Abwehr geschäftskritischer DDoS-Attacken und trägtdamit wesentlich zu einer erhöhten Sicherheit bei.Marc Wilczek, Geschäftsführer von Link11: "Der neueVertragsabschluss ist ein starkes Zeichen dafür, dass Link11wegweisende IT-Security bietet und der Link11 DDoS-Schutz dieAnforderungen von Enterprise-Kunden an IT-Sicherheit in Echtzeitüberaus zuverlässig und zukunftssicher erfüllt. Das bedeutetsekundenschnelle Angriffserkennung und -filterung. DieVertragserneuerung zeigt außerdem die hohe Zufriedenheit unsererKunden."Frank Penning, CBC-Bereichsleiter Technik/IT und CIO MediengruppeRTL Deutschland: "Wir haben uns für einen Ausbau der Zusammenarbeitmit Link11 entschieden, weil sie nach unserer Einschätzung die besteund umfassendste Lösung zur Abwehr von DDoS-Attacken bieten. Dieautomatisierte Angriffserkennung von Netzwerk- undApplikations-Attacken garantiert die Verfügbarkeit undLeistungsfähigkeit unserer IT-Infrastruktur. Außerdem haben wir inder schon seit dem Jahr 2014 dauernden Zusammenarbeit mit dem Link11Security Operation Center großes Vertrauen in ihre Expertiseaufgebaut und ihre Flexibilität und Einsatzbereitschaft zu schätzengelernt."Der Link11 DDoS-Schutz richtet sich an die wachsende Zahl vonUnternehmen, die der permanent drohenden DDoS-Gefahr in Echtzeit undmit dauerhafter Netzwerküberwachung begegnen wollen. Nur einAlways-On-Schutz, der permanent geschaltet ist und in SekundenGefahren erkennt und eliminiert, kann Sicherheit und Verfügbarkeitvon Online-Angeboten zu 100 % absichern. Die Cloud-basierteDDoS-Schutzlösung von Link11 arbeitet vollständig automatisiert. DankKI und maschinellem Lernen sorgt Link11 für eine schnelle und präziseErkennung von bösartigem DDoS-Traffic und bietet laut "Market Guidefor DDoS Mitigation Services" von Gartner die schnellsteSchadensbegrenzung (time to mitigate, TTM) auf dem Markt.Pressekontakt:Katrin GräweCorporate Communications+49 (69) 2649297707k.graewe@link11.deOriginal-Content von: Link11 GmbH, übermittelt durch news aktuell