Lingyuan Iron & Steel: Sind Sie dafür gewappnet?

Per 07.02.2020, 18:21 Uhr wird für die Aktie Lingyuan Iron & Steel am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 2.26 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Stahl".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Lingyuan Iron & Steel entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Lingyuan Iron & Steel lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Lingyuan Iron & Steel in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Lingyuan Iron & Steel-RSI ist mit einer Ausprägung von 81,13 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 71,13, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Lingyuan Iron & Steel aktuell 1,93. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,75 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Lingyuan Iron & Steel bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.